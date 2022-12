Campercontact introduceert boeken en betalen

Campercontact, het internationale platform voor ruim een miljoen camperaars integreert een slimme boek- en betaaloplossing. Binnenkort kunnen camperaars bij aangesloten camperplaatsen boeken en betalen. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met Camper Pay, die ruime ervaring heeft met mobiele betaaloplossingen.

Met de toenemende populariteit van camperen neemt de drukte bij camperplaatsen toe. Camperaars willen daarom hun overnachting veilig kunnen stellen.

Jorian Keij, Head of Campercontact: ‘Veel camperaars genieten van de vrijheid van het gaan en staan waar ze willen. Maar hoe weet je waar je kunt overnachten als de drukte bij camperlocaties toeneemt? Om die reden introduceren we een slimme boek- en betaaloplossing. Deze extra functionaliteit stelt onze gebruikers in staat om hun plek, voor dezelfde dag óf in de toekomst, op een veilige en betrouwbare manier te boeken en betalen via de app Campercontact.’

De boek- en betaaloplossing biedt ook voordelen voor de eigenaar van de camperplaats.

• Efficiënt en veilige betaling. Een veilige (aanvullende) betaalmethode via de app Campercontact.

• Gemak. Werkt ook bij onbemande camperplaatsen, of met beperkt toezicht.

• Goede controle. Het kan geïntegreerd worden met slagbomen, elektra en douches.

• Kostenbesparend. Geen kosten voor betaalautomaten of personeel.

• Inzicht. Bekijk alle boekingen, betalingen, afdrachten toeristenbelasting en statistieken.

De NKC lanceert daar eveneens de NKC-rekentool die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten van overnachtingsplaatsen voor campers, op basis van een aantal kengetallen en het aantal voorzieningen. Daarmee is meteen zichtbaar of een overnachtingsplaats voor campers loont en wat het kan opleveren.

Over Campercontact

De beste camperavonturen beginnen met betrouwbare en toegankelijke informatie. Iets wat de Campercontact app en website jou bieden. Met ruim 38.000 camperlocaties in 58 landen vind je, net als een miljoen andere camperliefhebbers, altijd een camperplaats, camping of serviceplaats die bij je past. Deze schat aan reisinformatie is verzameld voor en door mede camperaars.