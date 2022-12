Reisconcern TUI hard op weg naar volledig herstel

TUI Group is hard op weg zich volledig te herstellen van de pandemiemalaise. Al het hele jaar laat het reisconcern steeds betere kwartaalresultaten zien en in het vierde kwartaal zijn omzet en winst nog verder hersteld. Over het hele boekjaar (eindigend eind september) boekte TUI een relatief klein verlies van €277 mln maar voor het komende jaar verwacht het bedrijf een verbetering van het bedrijfsresultaat. In dezelfde periode een jaar eerder was het verlies meer dan €2 mrd.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die het grootste reisconcern ter wereld woensdag voorbeurs publiceerde. Dinsdag bleek al dat het concern serieus aan het herstellen was van de gevolgen van de pandemie. Toen maakte TUI bekend €730 mln aan steun terug te betalen aan het Duitse overheidsfonds dat de onderneming op de been hield. Wereldwijde lockdowns en reisbeperkingen troffen de toerismesector hard in 2020 en 2021.

Sinds begin dit jaar is de situatie weer terug naar normaal. Inmiddels zegt TUI op 93% van de verkopen te zitten van boekjaar 2019, het laatste normale jaar voor de corona-uitbraak. Voor het hele jaar kwam de omzet uit op €16,55 mrd tegen €4,73 mrd een jaar eerder. Toen liep het verlies op tot €2,47 mrd.

Het vierde kwartaal van het boekjaar was het beste van het jaar voor TUI. Het bedrijf boekte een aangepast bedrijfsresultaat (ebit) van €1,04 mrd, tegen een verlies van €97 mln in dezelfde periode een jaar eerder. De hotels en vakantieparken doen het al langer beter en presteren al twee kwartalen boven het niveau van 2019. Maar klanten boeken ook steeds meer cruises en vluchten. Vliegreizen gaan steeds meer naar verre bestemmingen als Mexico en de Dominicaanse Republiek, naast de nog steeds populaire eilandbestemmingen in Europa.

TUI is door de resultaten optimistisch over de resultaten voor het komende jaar. Voor het lopende boekjaar 2023 wordt een ‘significante’ verbetering van het onderliggende bedrijfsresultaat verwacht, zonder dat de onderneming een specifiek bedrag noemt. Het concern spreekt van onzekere marktomstandigheden en meldt ook dat klanten nog steeds relatief kort voor vertrek vakanties boeken.

Bron: FD