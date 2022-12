TIVOLI HOTEL OPENT IN AMSTERDAM

Het oudste hotel van Amsterdam maakt binnenkort deel uit van Tivoli Hotels & Resorts

Ooit bekend als de voormalige Kloveniersdoelen en momenteel gerenommeerd als NH Collection Doelen, wordt het oudste hotel van Amsterdam vanaf maart 2023 het eerste lid van het merk Tivoli in Nederland onder de naam Tivoli Doelen Amsterdam Hotel.

Het historische vijfsterren hotel aan de Amstel is een bekend stadsgezicht daterend uit de 18e eeuw. Het classicistische gebouw brengt de gast terug naar een tijd waarin hotelovernachtingen grootse ervaringen zijn. Eenmaal in de met marmer beklede lobby, vertraagt de tijd en wordt uitzonderlijke gastvrijheid samen met historisch Nederlands erfgoed onderdeel van het verblijf. Met zijn geschiedenis, gratie en elegantie past het oudste hotel van de stad perfect bij het merk Tivoli, dat bekend staat om zijn culturele erfgoed en oprechte verbondenheid met de bestemming.

Tivoli Hotels & Resorts heeft momenteel 16 hotels in vier landen (Portugal, Brazilië, Qatar en China) en is eigendom van Minor Hotels, in Europa beheerd door NH Hotel Group. Met de opening van het Tivoli Doelen Amsterdam Hotel zal het merk zijn portfolio uitbreiden en zijn kosmopolitische sfeer naar de Nederlandse markt brengen.

Rembrandt en het historische Doelen hotel

Met gastronomie en kunst als belangrijke pijlers, past de klassieke gastvrijheid van Tivoli als een handschoen bij het historische Doelen hotel met zijn rijke geschiedenis. Rembrandt Van Rijn was een van de buren en zijn magnum opus, De Nachtwacht, hing oorspronkelijk in het hotel. In samenwerking met de Rembrandt Expert en Museum Het Rembrandthuis wordt met het hotel een nieuwe artistieke ervaring gecreëerd.

Tivoli Doelen Amsterdam Hotel

Tivoli Doelen Amsterdam Hotel voegt 81 kamersleutels toe in categorieën variërend van deluxe kamers tot suites met hun eigen unieke verhalen en geschiedenis. De kamers zijn verfijnd ingericht en bieden een prachtig uitzicht over de Amstel, het typerende ansichtkaartbeeld van Amsterdam. Het hotel staat garant voor een onderdompeling in de lokale cultuur, gecombineerd met de uitstekende service en persoonlijke aandacht waar het merk Tivoli bekend om staat.

General Manager Ludo de Jong van Tivoli Doelen Amsterdam bevestigt: “We zijn verheugd om het nieuwste lid van het Tivoli netwerk te worden. Het historische boetiekhotel zal een perfecte aanvulling zijn op het Tivoli portfolio. De Portugese savoir-faire zal een lokaal Amsterdams tintje krijgen, qua bezienswaardigheden, ervaringen en gastronomie.”

Als in maart 2023 het merk Tivoli naar Amsterdam komt, viert het Portugese moederbedrijf tevens haar 90-jarig bestaan. De verfijnde gastvrijheid van het hotelmerk zal met verschillende feestelijke acties gevierd worden op elke bestemming. Het is ook het jaar waarin het merk zijn uitbreiding in Europa op volle kracht zal zetten met, naast in Amsterdam, een nieuw hotel in Spanje en Portugal.

Gastronomie

Tivoli is er trots op zijn gasten op elke bestemming authentieke gastronomie te bieden, met een zorgvuldige selectie van regionale en seizoensgebonden producten om de beste gerechten te kunnen presenteren. In het Doelen hotel wordt in de sfeervolle lounge en het bargedeelte een uitgelezen selectie lokale gins en likeuren geserveerd. De kruiden en smaken uit Rembrandts tijd zullen de sterren zijn van het nieuwe restaurantmenu, waar de chef de gerechten naar een nieuw artistiek niveau tilt.

Historie van Tivoli Hotels & Resorts

Tivoli Hotels & Resorts werd opgericht in 1933 met de lancering van het prestigieuze Tivoli Avenida Liberdade, gelegen in het hart van Lissabon, de Portugese hoofdstad. Sindsdien is en blijft het hotel een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen in Lissabon voor nationale en internationale elite, de plek om te zien en gezien te worden. Op slechts 20 minuten rijden van Lissabon, midden in het UNESCO-werelderfgoed Sintra, staat het Tivoli Palácio de Seteais met een architectuur die de romantische sfeer van de 18e eeuw ademt. Elk verblijf is een reis terug in de tijd en een lokale onderdompeling die gaat van de Colares wijnproeverij tot de ontdekking van de meest bekende monumenten in een paardenkoets.

Over Tivoli Hotel & Resorts

Tivoli Hotels & Resortsis een onderdeel van Minor Hotels en momenteel actief met 17 vestigingen in Portugal, Brazilië, Qatar, China en Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring onderscheidt Tivoli Hotels & Resorts zich met een authentieke gastenervaring alsook een innovatieve en uitstekende service. In Portugal heeft Tivoli vestigingen in de belangrijkste toeristische bestemmingen,van de kosmopolitische stad Lissabon tot het romantisch middeleeuwse Sintra. Ook aan de stranden van de Algarve zijn Tivoli vestigingen te vinden. In Brazilië treft men Tivoli Hotels & Resorts aan in levendig São Paulo en aan de kust van Bahia. In Qatar zijn er drie vestiginigen in en rond Doha, het Nederlandse hotel is te vinden aan de Amsterdamse grachten.Tivoli is een lid van Global Hotel Alliance (GHA), ‘s werelds grootste netwerk van onafhankelijke hotel merken.