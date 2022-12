Winters genieten op de Heuvelrug

Op 1 december is de achtste editie van ‘Winter op de Heuvelrug’ van start gegaan. Met het openen van de eerste deurtjes van de Heuvelrug Adventskalender werd de campagne vrolijk gestart. Deze winter kunnen bewoners en bezoekers wederom genieten van een breed aanbod van winterse activiteiten. De campagne is een initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei in samenwerking met tientallen lokale partners.

Er is ook dit jaar weer veel te beleven in de gezellige winterregio. De creatieve ondernemers zorgen voor een mooi aanbod vol activiteiten voor jong én oud. Denk aan magische wandelingen langs kastelen, bijzondere tentoonstellingen in de musea, culinaire arrangementen bij de restaurants en hotels, gezellige markten en leuke kinderactiviteiten in de buitenlucht. Het complete aanbod is te vinden op winter.opdeheuvelrug.nl.

Heuvelrug Adventskalender

Tot en met 24 december kunnen bezoekers aan de website weer elke dag een deurtje van de Heuvelrug Adventskalender openmaken. Achter elk deurtje vinden zij mooie winacties om de regio te ontdekken. De prijzen worden beschikbaar gesteld door diverse partners, waaronder Slot Zeist, Nationaal Militair Museum, Parc Broekhuizen en Ouwehands Dierenpark.

Extra impuls voor de regio

Met Winter op de Heuvelrug willen de initiatiefnemers niet alleen bewoners en bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug betrekken bij alle leuke winteractiviteiten, maar ook de regio economisch een extra impuls geven. Deze periode is een belangrijke tijd voor ondernemers. Met dit initiatief willen we iedereen enthousiast vertellen over ons mooie gebied en een bijdrage leveren om de bestedingen in de decembermaand te verhogen. Het project is een initiatief van het RBT Heuvelrug & Vallei samen met tientallen ondernemers, musea, evenementenorganisaties, publieksattracties en horeca in de gemeenten Baarn, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.