Online en Live beleving

Als online marketeer in de recreatiesector is het altijd belangrijk om al je marketingactiviteiten vanuit het perspectief van je gasten te blijven bekijken. Vaak zie je dat online marketeers het teveel vanuit hun eigen visie en perspectief benaderen maar komt dat overeen met wat de gasten willen?

In de recreatie en vrije tijd sector gaat het immers allemaal om de beleving van de gast. Welke emoties, gevoelens en herinneringen maakt de gast aan als hij bij jou verblijft of op bezoek is? De kern van de zaak is dat het recreatiebedrijf de taak heeft om gasten blij te maken en ondersteuning te bieden in het krijgen van ontspanning en een goed gevoel tijdens het bezoek of tijdens het verblijf.

Dit betekent telkens goed luisteren, observeren en zelf rondlopen op het park, daar waar de gasten zijn. Zo weet je wat speelt en wat de behoeften zijn. Veel recreatieondernemers weten dit en doen dit dan ook erg vaak. Ook als het bedrijf inmiddels flink gegroeid is – lopen eigenaren nog even langs de receptie en in de horeca om te zien en horen wat er gebeurt om er vervolgens weer slim om in te spelen.

Toch zie je dat diezelfde recreatie ondernemer dit vaak niet doet bij z’n digitale bedrijf (de website, de nieuwsbrief, social media). Ik wil je laten inzien dat het principe hetzelfde is en dat je dus net zo goed even een ‘rondje’ door je digitale bedrijf moeten maken om daar te luisteren en te observeren (en er vervolgens weer slim op in te spelen).

Wat wil je (potentiële) gast als hij jouw website bezoekt? Wat voor emoties, gevoelens en herinneringen maakt hij aan als hij jouw nieuwsbrief krijgt of op je social media komt kijken? Als je dat goed in kaart hebt, kun je de (potentiële) gast weten te overtuigen dat hij voor jou kiest en niet voor de concurrent. Je kunt je het beste onderscheiden door een gastvrije en doelgerichte marketing benadering, waarbij je jouw eigen unieke geluid laat horen. Je potentiële gasten zijn tegenwoordig vooral online op zoek en dat is waar het merendeel van je marketinginspanningen zullen liggen. Het eerste gesprek met je potentiële gast begint op je website, social media en overige online kanalen en lukt het niet om zelf dat rondje te lopen, investeer dan in iemand die dat voor je doet.

Want ik denk dat er anno 2022 geen sprake meer kan zijn van live beleving en online marketing, maar dat deze twee aspecten steeds meer met elkaar verweven zijn en elkaar aanvullen. Het live meemaken en online delen is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doe dus vaker digitaal je rondje en luister en observeer.

Oja.. iets dat online is én ook live te zien is: de podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd. Uiteraard te vinden via Spotify, Itunes en andere platformen, maar a.s. editie van de Recreatie Vakbeurs ook elke dag live vanaf 17h samen met erg leuke en interessante gasten. Kom je ook kijken?