Carlo & Irene, de Pittige TELEKIDS Collectie

Op 2 oktober 2019 is het 30 jaar geleden dat het legendarische kinderprogramma van Carlo en Irene van start ging bij RTL 4 en is het 20 jaar geleden dat het stopte. Een mooie datum om eens terug te blikken. Daarom gaat vanaf 4 oktober 2019 t/m 21 juni 2020 in het Museum van de 20e eeuw in Hoorn de schatkist van 10 jaar Telekids open. De leukste fragmenten en mooi bewaarde memorabilia zullen interactief ten toon worden gesteld zodat de miljoenen kijkers van het RTL 4 programma Telekids van toen hun herinneringen kunnen herbeleven. Alle pittige hoogtepunten komen voorbij ; het eenzame begin van RTL in Luxemburg, het ontstaan van het duo, de bonte zaterdagochtend, de films, het droomhuwelijk, de Megadagen, de typetjes, de liedjes, Pittige Tijden, beelden achter de schermen, de Pittige Popconcerten en de afscheidsshow op 2 oktober 1999 en nog veel meer. Hilarische fragmenten van het legendarische setje komen regelmatig voorbij op nostalgiesites als Forever Telekids, Wij houden van The’90 en EnToen.TV. De aandacht op social media en de vraag om fragmenten en verhalen zijn directe aanleiding geweest voor deze bonte expositie.

Meer dan 60.000 bezoekers komen jaarlijks naar Hoorn voor de exposities in het Museum van de 20e eeuw. In dit jubileumjaar, het museum viert op 1 april a.s. ‘t 25 jarig bestaan, zal Telekids in het najaar de legendarische tv-held Floris opvolgen met een mega-gezellig overzicht van 10 jaar onvergetelijke kindertelevisie. Klik hier voor informatie.