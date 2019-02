Keuzedeel onderhoud sportvelden en golfbanen gelanceerd

Brancheorganisaties en onderwijsinstellingen hebben voor het eerst gezamenlijk een keuzedeel ontwikkeld. Dick Klop, beleidsadviseur scholing CUMELA Nederland: ’Door deze unieke samenwerking is het keuzedeel onderhoud van sportvelden en golfbanen een compleet en op de praktijk gericht pakket van lesmateriaal en praktijkkennis geworden. Na het afronden van het keuzedeel en de opleiding kunnen de leerlingen gelijk aan het werk als greenkeeper of terreinmeester.’ Vrijdag 15 februari vond de eerste van de zes praktijkdagen plaats op Papendal, het grootste sporttrainingscentrum van Nederland. Daar maakten de eerste twaalf enthousiaste deelnemers van vier verschillende onderwijsinstellingen kennis met de vele verschillende sportvloeren. Specifieke kennis die nodig is voor het onderhouden van sportvelden en golfbanen werd door deskundigen uit het bedrijfsleven op een aansprekende manier gepresenteerd.

Opbouw keuzedeel

Het Keuzedeel Onderhoud van sportvelden en golfbanen (afgekort Sport & Golf) bestaat uit meerdere onderdelen. In de e-learning krijgt de deelnemer de kennis aangereikt die zinvol is voor het werk van greenkeepers en terreinmeesters. Met de toets weet de deelnemer of hij het heeft begrepen. Vervolgens wordt in de praktijk het onderhoud – kijken, uitproberen, voelen, soms ruiken – tijdens de praktijkdagen en de BPV (stage) geleerd.

Voor onderwijs en bedrijven

Het Keuzedeel is gericht op zowel studenten als medewerkers van bedrijven. Voor studenten mbo 3 en 4 is dit Keuzedeel een aantrekkelijke nieuwe manier van opleiden, waarbij praktijkdagen afgewisseld worden met moderne vormen van educatie zoals e-learning, filmpjes en online toetsen. Voor medewerkers van bedrijven is het online cursusmateriaal een goede manier om de kennis over het beheer en onderhoud aan te vullen of op peil te houden. Via internet is de e-learning op elk moment toegankelijk en kan deze zelfstandig of als bedrijfstraining worden gedaan. Na het succesvol afronden van de toetsen en de praktijkdagen behaald de deelnemer een, door de branches erkend, certificaat en is de deelnemer opgeleid tot startbekwaam greenkeeper of terreinmeester. Het keuzedeel is ontwikkeld door BSNC, CUMELA Nederland, NGA en branchevereniging VHG en dankzij Aeres, Helicon opleidingen, Wellant College, Zone College, Aequorfonds en Colland. De e-learing is samengesteld door AgriHolland. Klik hier voor informatie.