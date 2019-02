SVR-Vakantiebeurs 2019 in Groningen

Na de geweldig successen van voorgaande jaren is MartiniPlaza zaterdag 23 februari weer gastheer van vele duizenden recreanten. Bij menigeen steken de vakantiekriebels immers nu reeds de kop op en worden plannen gesmeed voor de komende zomer. Voor hen die nog geen plannen hebben, is dit een prachtige gelegenheid om hun eigen kampeerboer en -boerin uit te zoeken op deze unieke SVR-Vakantiebeurs. Op deze SVR-Vakantiebeurs kan iedereen bij ruim 350 stands met boeren/boerinnen uit binnen- en buitenland daadwerkelijk “zijn eigen kampeerboer en -boerin uitzoeken. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk is kamperen op SVR-campings ook superleuk voor gezinnen met jonge kinderen. Op boerderijcampings zijn er natuurlijk de dieren, skelters, trampoline, zandbak en nog veel meer, waar ze zich heerlijk mee kunnen vermaken. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Er zijn twee Klaunies aanwezig die de kinderen gaan vermaken Kom ook naar Groningen en bezoek deze SVR-Vakantiebeurs; grote kans dat u dit jaar uw vakantie viert op het erf van de SVR-kampeerboer. |

