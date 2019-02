Wereldkampioen traint in trappenhuis van themahotel Europa-Park

André Weinand is fitnesscoach in het hotel resort van Europa-Park en heeft afgelopen zaterdag 16 februari 2019 opnieuw de wereldtitel ‘traplopen’ binnen weten te slepen. Hij verbrak zijn oude record met 9 minuten en legde de verticale afstand van 42,195 kilometer nu in 10 uur en 4 minuten af! Hij trainde hiervoor onder andere in het trappenhuis van het viersterren superior hotel ‘Bell Rock’ van Europa-Park. Bij de ‘trappenhuismarathon’ die voor de vijfde keer werd georganiseerd was de uitdaging om de 84.000 treden en meer dan 5.000 etages zo snel mogelijk af te leggen. In een 13-etages tellend gebouw in Hannover ging de 41-jarige Weinand maar liefst 194 keer op en neer. Zijn looptrainingen waarbij hij per week zo’n 80 tot 120 kilometer aflegt sloot hij telkens af met een training in het trappenhuis van het vijfde themahotel van Duitslands grootste attractiepark. Acht weken voor het wereldkampioenschap trainde hij hier zelfs drie keer per week, soms wel zes uur achter elkaar. De fitnesstrainer die al elf jaar werkzaam is bij Europa-Park neemt op 13 en 14 april aanstaande deel aan de ‘Mt. Everest trappenhuismarathon’ in Radebeul. In 2020 wil hij zijn wereldrecord weer verdedigen en hoopt dan onder de 10 uur uit te komen. Europa-Park telt vijf themahotels. Het zesde hotel ‘Krønasår’ opent in mei 2019. Voor hotelgasten staan verschillende zwembaden, sauna’s en een professioneel fitnesscentrum ter beschikking.