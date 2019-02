Pasen op het Muiderslot

Lente in het kasteel! Er staan misschien nog niet zoveel bloemen in de tuin, maar wel in het kasteel! Voor de paasdagen op 21 en 22 april 2019 haalt het Muiderslot de tulpenvazen van zolder, voor extra bloemenpracht in de 17e-eeuwse woonvertrekken van P.C. Hooft, met speciale aandacht voor de tulp in de Gouden Eeuw. Bij het voorjaar hoort natuurlijk de tulp: een ogenschijnlijk Nederlandse voorjaarsbloem bij uitstek. Met de exotische van oorsprong Turkse tulp werd in de zeventiende eeuw gepronkt door de nieuwe rijken in de Republiek. Voor de bloemen werden speciale hoge stapelbare piramidevormige tulpenvazen gemaakt, bij voorkeur in Delfts blauw. Voor de paasdagen halen we deze tevoorschijn en schikken er – naast tulpen- prachtige lentebloemen in. De valkenier is er op beide paasdagen met extra demonstraties. De roofvogels zijn te bewonderen van heel dichtbij. En wat eet een uil? Dat kunnen kinderen ontdekken als ze met de valkenier uilenballen gaan uitpluizen. In de Ridderroute kunnen kinderen ook een echt uilenmasker knutselen. Klik hier voor informatie.