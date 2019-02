BankGiro Loterij schenkt recordbedrag van ruim €79,4 miljoen aan culturele organisaties

Dinsdag 12 februari is op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ruim 79,4 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties. Het is het hoogste bedrag ooit, bijna 5 miljoen euro meer dan vorig jaar. Het Spoorwegmuseum ontving een cheque van €603.912. Dit bedrag bestaat uit een vaste jaarlijkse bijdrage van €300.000, met daar bovenop een bijdrage van €303.912 van de deelnemers aan de BankGiro Loterij die ervoor gekozen hebben direct voor het Spoorwegmuseum mee te spelen. Directeur Nicole Kuppens: “Het team van het Spoorwegmuseum is heel blij met de mogelijkheden die de BankGiro Loterij ons biedt. En fantastisch dat zoveel deelnemers van de loterij ervoor kiezen om speciaal ons museum te steunen.”

Leukste reisje van Nederland

Vorig jaar kreeg het Spoorwegmuseum een extra bijdrage voor de organisatie van ‘Het leukste reisje van Nederland’, een succesvol evenement dat dit jaar haar tweede editie beleeft. Van 29 juni tot en met 7 juli maak je als bezoeker een bijzondere reis langs zeven verrassende, culturele bestemmingen. In je eigen paspoort verzamel je alle unieke plekken die je hebt bezocht. Dit jaar werkt het Spoorwegmuseum voor het Leukste reisje van Nederland samen met diverse culturele partners waaronder Beeld en Geluid, het Nationaal Militair Museum en het Rijksmuseum van Oudheden.

Techlab XL

Een ander evenement dat het Spoorwegmuseum ook dit jaar dankzij de steun van de deelnemers van de BankGiro Loterij organiseert is Techlab XL. Tijdens dit evenement draait alles om trein en techniek. Techlab XL wordt opgebouwd rond een aantal thema’s die belangrijk zijn bij de voortbeweging van treinen zoals stoom, stroom en weerstand. Met spannende demonstraties en een aantal uitdagende proeven wordt de techniek achter de trein inzichtelijk gemaakt. Techlab XL vindt plaats van 17 augustus t/m 1 september. Het evenement sluit aan bij het Techlab dat in 2017 werd geopend dankzij een bijdrage van de deelnemers van de BankGiro Loterij.

Extra bijdragen

Dankzij de hogere opbrengst in 2018 kon de Loterij achttien culturele instellingen verrassen met een extra schenking voor een specifiek project of een eenmalige donatie. Een overzicht van de toekenningen is te vinden op de website van de BankGiro Loterij.