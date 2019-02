Meer Nederlanders kiezen voor zomervakantie in eigen land

Deze zomer gaat naar verwachting 70% van de Nederlanders op vakantie, dat zijn er bijna 12 miljoen. Het buitenland heeft met 72% van de vakantieplannen de grootste aantrekkingskracht, maar opvallend is dat meer Nederlanders dit jaar de voorkeur geven aan een vakantie in eigen land. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek naar de vakantieplannen van de Nederlandse bevolking van NBTC-NIPO Research. “Het mooie zomerweer van 2018 heeft een positief effect op de zomervakantieplannen in eigen land dit jaar. We zien dat het aantal vakantieplannen voor vakanties naar het buitenland vooralsnog achterblijft ten opzichte van vorig jaar,” aldus Marieke Politiek, directeur NBTC-NIPO Research.

Toenemende interesse in vakanties met caravan en vouwwagen in eigen land

Nederlanders willen ten opzichte van vorig jaar vaker op zomervakantie met de caravan en vouwwagen. Marieke Politiek: “Alhoewel de voorkeur van Nederlanders nog steeds het meest uitgaat naar een vakantie in een hotel, bungalow of vakantiepark, zit de (sta)caravan in de lift. De goede zomer van 2018 lijkt hier een positieve invloed op te hebben. Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan, trekken vooral naar Gelderland, Limburg, Drenthe en Zeeland.”

Middellandse Zeegebied populair

Terwijl het aantal vakantieplannen voor een zomervakantie naar het buitenland met 2 procent is gedaald ten opzichte van afgelopen jaar, blijft de interesse in een vakantie in het Middellandse Zeegebied onverminderd groot. “Opvallend is dat Nederlanders daarnaast vaker een vakantie plannen buiten Europa. Het aantal vliegvakanties stijgt hierdoor uiteraard ook in toenemende mate,” aldus Marieke Politiek.

Technische toelichting

NBTC-NIPO Research heeft onderzoek gedaan naar de zomervakantieplannen van ruim 11.000 Nederlanders (representatieve steekproef). Het ging daarbij om vakanties van een week of langer in de komende zomerperiode (mei tot en met september). Klik hier voor informatie.