Luchtzuiverende Princess wortelt zich bij CORPUS

Karin van der Eijk en Chris Houbolt, founders van ROOTZ.PLUS, hebben een samenwerking met CORPUS ‘reis door de mens’ bekrachtigd. Luchtkwaliteit neemt in een gezonde leefstijl een belangrijke plaats in en daarop inspelend wil het nieuwe merk ROOTZ.PLUS het bewustzijn van het belang van planten in de leefomgeving vergroten. De bezoekers in de centrale hal van de educatieve attractie worden vanaf nu dan ook getrakteerd op een spectaculaire groene wand vol met luchtzuiverende Clusia rosea Princess. De luchtzuiverende werking van planten is een uniek proces. Een voorbeeld van een goede luchtzuiverende plant is de prinses van de regenwouden, de Clusia rosea Princess. Deze natuurlijke luchtverfrisser neutraliseert schadelijke stoffen door ze op te nemen met haar bladeren en ze in haar wortels weer af te breken. Ze verbetert ook nog eens de luchtvochtigheid door haar regulerende verdampingsproces. Een paar van deze groene, natuurlijke zuiveraars zijn al in staat het leefklimaat in een woonkamer of kantoor te verbeteren. Op steeds meer plaatsen, zowel binnen als buiten, komt er aandacht voor groen. De geneeskrachtige werking van planten is al sinds mensenheugenis bekend. Vooral in levende lijve dragen zij ook hun steentje bij aan onze gezondheid: kinderen leren beter in van groen voorziene, zuurstofrijke klaslokalen, hun ouders presteren veel beter in kantoorruimten waar veel planten aanwezig zijn en natuurlijk is in ziekenhuizen een gezond leefklimaat enorm belangrijk! Geluksbeleving lijkt daarenboven rechtstreeks evenredig te zijn met de kwaliteit van je ademen. Klik hier voor informatie