Nieuwe editie Fiets en Wandelbeurs

De Fiets en Wandelbeurs komt er weer aan! Op 1, 2 en 3 maart 2019 vindt de 15e editie plaats in Jaarbeurs Utrecht. Een ticket voor de beurs geeft ook toegang tot E-bike Xperience en Bike MOTION Benelux. De hele Jaarbeurs staat dat weekend in het teken van fietsen en wandelen. De combinatie van de drie events leidt tot het grootste aanbod ter wereld op dit gebied. Tal van bestemmingen presenteren hun fiets- en wandelmogelijkheden. Van dorre vlaktes tot besneeuwde bergen: je reist op de beurs als het ware in één dag de wereld rond. Maar ook is er een compleet programma aan lezingen en presentaties en kun je naar hartenlust fietsen en e-bikes testen op diverse parcoursen.

Lezingen

Het befaamde lezingenprogramma omvat in totaal zo’n 160 presentaties in drie dagen. Oriënteer je daarom vooraf en maak een keuze uit het ruime aanbod. Reis mee met ervaren fietsers en wandelaars naar alle windstreken en uithoeken op aarde. Speciale aandacht is er onder meer voor wandelen in het Midden-Oosten met onder meer de Lebanon Mountain Trail, Jordan Trail en Abrahamspad. Ook fietsreisicoon Frank van Rijn is weer present en vertelt over zijn reis door Marokko.

Infomarkten

Op internet is veel te vinden, maar de beste tips krijg je nog altijd in een persoonlijk gesprek met collega-fietsers en -wandelaars. Ze zitten voor je klaar op de infomarkten Fietsers informeren Fietsers, Wandelaars informeren Wandelaars, Bergwandelaars informeren Bergwandelaars en Kampeerders informeren Kampeerders.

E-bike Xperience & Bike MOTION Benelux

Het ontdekken stopt niet op de Fiets en Wandelbeurs. Het grote fietstestparcours slingert via de Fiets en Wandelbeurs naar E-bike Xperience, hét nationale e-bike test-event. Vrijwel alle belangrijke merken presenteren er hun nieuwste modellen. Een ticket geeft ook toegang tot Bike MOTION Benelux, het event voor de sportieve fietser, met een groot aanbod aan mountainbikes, racefietsen en accessoires. Klik hier voor meer informatie.

foto: ©Fotoboom.nl