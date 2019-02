Leisurelands in 20 jaar naar 50 miljoen maatschappelijk rendement

Onder het motto ’20 jaar op eigen benen’ organiseerde recreatiebedrijf Leisurelands onlangs twee inspirerende bijeenkomsten op het Arnhemse Landgoed Groot Warnsborn. Zo’n 250 relaties werden bijgepraat over het heden, verleden en de toekomst. In 1999 werd het toenmalige RGV verzelfstandigd en groeide het bedrijf uit tot een commerciële speler in de vrijetijdssector. Leisurelands heeft nog altijd een maatschappelijk doel om de 20 recreatiegebieden op de Veluwe, rondom Nijmegen en in de Achterhoek en Liemers duurzaam in stand te houden. Erik Droogh, directeur van Leisurelands: “Sinds 1999 werken wij zonder subsidie en genereren wij zelf onze inkomsten. Wij streven naar maatschappelijk rendement. Door waardevol te zijn voor je omgeving en mensen kan je op lange termijn succesvol zijn.”

Uniek verdienmodel met 200 miljoen aan investeringen

Het uitgangspunt van Leisurelands is het duurzaam in stand houden van de 20 recreatiegebieden. Daarvoor is in de afgelopen 20 jaar een uniek verdienmodel ontwikkeld. Met inkomstenbronnen als parkeergelden, pacht en huur van ondernemers en verhuur voor evenementen is een stabiele inkomstenstroom ontstaan. Dat is nodig om de kwaliteit van het aanbod steeds te verbeteren en actualiseren. Erik Droogh: “In de afgelopen 20 jaar is het aantal bezoekers aan onze gebieden gestegen van 2,5 miljoen naar 7,5 miljoen. Daar zijn we best trots op. Dat is mede te danken aan een intensieve samenwerking met heel veel partijen. Zo hebben wij samen met honderden ondernemers in deze periode zo’n 200 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is onder andere terug te zien in drie grote wellnessresorts, twaalf jachthavens, golfbanen, waterskibanen, outdoorbedrijven, verblijfsaccommodaties, horecagelegenheden en een moderne infrastructuur en voorzieningen. Ons maatschappelijk rendement groeit stevig. We hebben geen subsidie nodig en heffen geen entreegeld voor onze recreatiegebieden. Bovendien creëren we voor zo’n 2.500 personen werkgelegenheid. Bij elkaar levert dat de samenleving zo’n € 50 miljoen aan maatschappelijk rendement op.”

“20 jaar op eigen benen”

Tijdens de relatiedagen werden de 250 relaties geïnspireerd door Marijke van Haaren, wethouder van de gemeente Berkelland, Jos Vranken, directeur van het NBTC, en de ondernemende filosofen en trendwatchers Ruud Veltenaar en Leen Zevenbergen. Deze bespiegelingen gaven een interessante blik op maatschappelijke veranderingen en de rol die organisaties en bedrijven daarin spelen. Één van de punten die terugkeerde in de diverse presentaties is de ‘purpose’: het fundament, het bestaansrecht van organisaties is in de toekomst steeds meer gebaseerd op de maatschappelijke bijdrage.

Investeren in krimp

Erik Droogh: “Dat is ook voor ons uiterst belangrijk. Eén van onze speerpunten is het vitaal houden van ons buitengebied. Het klinkt misschien vreemd: wij investeren in krimp. Een aantal van onze recreatiegebieden ligt in krimpregio’s, waar vergrijzing, de trek van jonge inwoners naar de steden en het sluiten van voorzieningen een bijna onomkeerbaar proces lijkt. Door te investeren in de kwaliteit van onze recreatiegebieden en samenwerking met pachters en investeerders willen wij het tij keren. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn wij ook initiatiefnemer van het platform Renaissance van het Platteland, waarmee wij nieuwe verbindingen tussen stad en platteland willen realiseren. De steeds vollere steden hebben een vitaal buitengebied nodig om te recreëren, energie te genereren en verantwoord voedsel te produceren. En, wie weet, in de toekomst ook veel comfortabeler te wonen. Uitdagingen genoeg voor de komende 20 jaar!”

Nieuw kunstwerk ‘op eigen benen’

De herkenbaarheid van de 20 recreatiegebieden van Leisurelands wordt versterkt door de bijzondere kunstwerken die ieder recreatiegebied sieren. Voor ’20 jaar op eigen benen’ is een kunstwerk ontworpen met twee benen met in totaal 20 tenen. Het kunstwerk is vervaardigd van het hout van een eikenboom op Bussloo die tijdens de storm in januari 2018 sneuvelde. Het ontwerp van kunstenaar Frans Goldhagen symboliseert de twintig jaar zelfstandigheid. Als aandenken aan de relatiedagen kregen de gasten het kunstwerk in miniatuurvorm uitgereikt.

Klik hier voor informatie.