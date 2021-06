CBS meldt nieuwe cijfers reisbranche 2021

De reisbranche werd in het eerste kwartaal van dit jaar wederom hard getroffen door corona met een 65% lagere omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2020, meldt het CBS.

De omzet van de zakelijke dienstverlening als geheel was in de eerste drie maanden van 2021 ‘maar’ 5,5% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het vertrouwen van ondernemers in de zakelijke dienstverlening zit in het tweede kwartaal van 2021 weer in de lift.

Dat corona vooral in heel specifieke delen van de Nederlandse economie een ravage heeft aangericht is goed zichtbaar in nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag naar buiten heeft gebracht. De omzet van de reisbranche was in het eerste kwartaal van 2021 ruim 65% lager dan in de eerste drie maanden van 2020. In andere branches bleef de krimp beperkt of was er zelfs sprake van groei.

Vergeleken met de eerste drie maanden van 2019 was de omzet van de reissector begin vorig jaar al 23% lager. De reisbranche kreeg door harde lockdowns, verplichte sluitingen van accommodaties en reisbeperkingen in veel landen al vroeg de volle laag.

De omzet van de zakelijke dienstverlening als geheel was in het eerste kwartaal van 2021 ‘maar’ 5,5% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is volgens het CBS het vierde kwartaal op rij waarin de omzet van de zakelijke dienstverlening daalt. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 was er begin vorig jaar nog sprake van een stijging van de omzet met 1,4%.

Uit de cijfers blijkt dat de zakelijke dienstverlening als geheel de weg omhoog heeft gevonden. Elk kwartaal is de omzetdaling kleiner geworden. De reisbranche is met een daling ten opzichte van een jaar geleden met meer dan 65% een grote uitzondering. Ook de reclamebranche noteerde een forse min, maar daar bleef de daling beperkt tot ruim 11%.

Optimisme keert terug

Het vertrouwen van ondernemers in de zakelijke dienstverlening zit in het tweede kwartaal van 2021 weer in de lift. Het getal dat het vertrouwen aangeeft stijgt naar 6,5. Daarmee is het getal voor het eerst weer positief, nadat het in het tweede kwartaal van 2020 hard onderuit ging.

De verwachting is ook dat de reisbranche in de rest van dit jaar opveert, met dank aan de massale vaccinaties. Brussel werkt aan een coronapaspoort waardoor in ieder geval de meeste landen in Europa weer open kunnen voor toeristen.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1385798/2021-begint-met-een-nieuwe-klap-voor-de-reisbranche