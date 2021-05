VHG Platform Natuurlijk Zwemwater lanceert Nederlandse versie FLL-richtlijnen

VHG Platform Natuurlijk Zwemwater gaat gebruik maken van de Duitse FLL-standaard voor zwemvijverbouw. De richtlijnen zijn op initiatief van het platform waarin zwemvijverbouwers verenigd zijn, vertaald naar het Nederlands.

De bij het platform aangesloten bedrijven maken gebruiken van de FLL-richtlijnen. Ze doen dit omdat het goed aanleggen van een zwemvijver of natuurzwembad werk is voor een professional. Wiljan Bruggeman, lid van de begeleidingsgroep van VHG Platform Natuurlijk Zwemwater, licht dat toe: “De laatste jaren worden er in Nederland veel zwemvijvers gebouwd, maar helaas niet allemaal op de juiste manier. Met de Nederlandse versie van de FLL-richtlijnen is er nu een leidraad voor een gedegen aanpak en kwaliteitsborging. Daar hebben we lang naar uitgekeken.”



Profileren als specialist

De FLL-richtlijnen bevatten bepalingen en regels voor de planning, bouw en het totaalonderhoud van particuliere zwemvijvers en natuurzwembaden. Daarmee heeft de zwemvijverbouwer een uitgebreide omschrijving in handen van waar een zwembad met biologische waterbehandeling aan moet voldoen. Bovendien helpt deze richtlijn om de potentiële klant duidelijk te maken wat een goede zwemvijver is. Daarmee kan de branche zich profileren als specialist op dit terrein.



Opleiding zwemvijverbouwer

De FLL-richtlijnen vormen ook de basis van een opleiding tot zwemvijverbouwer, die momenteel in ontwikkeling is. De opleiding is een belangrijke stap in de professionalisering van het vak in Nederland. De leden van het VHG-platform leveren hiervoor input met hun kennis en ervaring.



Standaard voor professionals

Het oorspronkelijke FLL-document is opgesteld door het Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschafsbau. Hieraan hebben diverse vooraanstaande Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse organisaties meegewerkt. De richtlijnen mogen dan ook worden beschouwd als dé standaard voor professiona