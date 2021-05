Pinksterweekend vakantiehuisjes goed bezet

ivm corona, bleven we vooral in Nederland met Pinksteren

De vakantieparken in Nederland zaten het pinksterweekend nagenoeg vol. Vanwege quarantaineverplichtingen waren er minder buitenlandse toeristen dan normaal, maar een aantal uitbaters van vakantieparken ziet ook dat meer Nederlanders een vakantiehuisje in eigen land boeken dan in andere jaren. Bij Center Parcs waren negen van de tien huisjes bezet. “We missen de Duitsers, maar omdat Nederlanders nog steeds op het binnenland zijn aangewezen, is het park toch goed bezet”, aldus de woordvoerder. Ook Belvilla heeft gemerkt dat er weer veel vraag is. Bij de vakantiehuizenspecialist boekten Nederlanders ruim 30 procent meer vakantiehuisjes in eigen land dan vorig jaar. Dat kan ook met het slechte weer te maken hebben. “Een vakantiehuis met slecht weer is nog altijd beter dan een verblijf op een camping”, aldus een woordvoerder van Belvilla. Aankomende zomer zijn zowel Center Parcs als Roompot net zo volgeboekt als in normale jaren.

Bron: De Gelderlander