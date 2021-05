Dierentuinen en pretparken mogen gedeeltelijk weer open.

Dierenparken en pretparken mogen hun deuren weer openen voor bezoekers in de buitengedeeltes. Maar daarmee wordt voornamelijk de schade beperkt. Bovendien hebben veel dierentuinen en pretparken investeringen moet schrappen of uitstellen.

De attractieparken Efteling en Toverland laten weten dat ze er financieel nog gezond voorstaan, maar dat de opening op deze schaal slechts een beperking van de schade is. De Efteling laat op dit moment bijvoorbeeld slechts een derde van de normale capaciteit aan bezoekers binnen. Volgens een woordvoerder kan er pas een financiële inhaalslag gemaakt worden als er weer meer bezoekers in het park mogen.

Op dit moment zijn de gebouwen in de dierentuinen en pretparken nog dicht. Dit betekent voor veel dagattracties dat een belangrijk deel van hun bezienswaardigheden niet te bezoeken is. Om weer vol te kunnen draaien moeten ook deze delen open, zegt Jean Gelissen, directeur van pretpark Toverland.

Investeringen

Club van Elf heeft de balans voor haar leden afgelopen jaar opgemaakt en concludeert dat er voor €200 mln aan investeringen geschrapt is. Klesman: ‘Voor bepaalde dagattracties liggen investeringen drie tot vier jaar stil. Bovendien gaan noodzakelijke investeringen in duurzaamheid en veiligheid voor, ten koste van investeringen in attracties of vernieuwingen.’

De Amsterdamse dierentuin Artis staat er financieel niet zo rooskleurig voor, stelt een woordvoerder. Diverse grote investeringen lieten zich niet uitstellen. Voor de bouw van een museum bij het park liepen al contractuele verplichtingen en het aquarium verkeert in een dermate slechte staat, dat het nu gerestaureerd moet worden. Het park heeft de komende vijf jaar een financieel tekort van €22 mln. ‘Dat gat is met kaartverkoop alleen niet op te vangen. Overheidssteun is dan noodzakelijk.’

