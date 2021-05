Prijsvrij Vakanties gaat D-reizen gedeeltelijk doorstarten

Prijsvrij Vakanties neemt een belangrijk deel van de failliete reisketen D-reizen over. Het bedrijf, onderdeel van het Duitse miljardenconcern Rewe, heeft hierover een akkoord bereikt met de curatoren van D-reizen. De komende weken zal na gesprekken met onder meer de OR, het personeel en de verhuurders duidelijk worden welke winkels heropend zullen worden, zo heeft Prijsvrij woensdag bekendgemaakt.

Ceo Marc van Deursen zegt tussen de 100 en 150 reisbureaus te willen openen. Dat is ongeveer de helft van de 270 reisbureaus die op 6 april failliet gingen. ‘Het precieze aantal is afhankelijk van de medewerking van de verhuurders en het personeel dat nog beschikbaar is bij de reiswinkels.’



D-reizen bezweek anderhalve maand geleden onder schulden en het wegvallen van inkomsten door de coronapandemie. De vorige eigenaren hadden de reisketen eind 2020 overgenomen van het Duitse Raiffeisen Touristik. De curatoren van D-reizen doen nog onderzoek naar verdachte geldstromen vlak voor het faillissement.

Gestaag winkels openen

Prijsvrij heeft nu alle merken, klantbestanden en het inventaris van de reisbureaus gekocht. Van Deursen wil niet zeggen hoeveel hij de curatoren daarvoor betaalt. Hij wil de komende weken en maanden gestaag winkels gaan openen. De webshop verwacht hij binnen een of twee weken weer in gebruik te nemen.

Klanten kunnen dan bij D-reizen alle bestemmingen boeken die Prijsvrij en andere reisbureaus van moederbedrijf Rewe aanbieden. Van Deursen zal ook gesprekken voeren met touroperators om hun reizen aan te kunnen aanbieden. TUI, de grootste touroperator in Nederland, vocht voor het faillissement een conflict uit met D-reizen over het reisgeld dat klanten hadden aanbetaald.

Tijdsdruk

Afgelopen maandag maakte Hillman Travel al bekend dat het met pandeigenaren van voormalige D-reizen-vestigingen is overeengekomen om zo’n 50 reisbureaus voort te zetten. Dat moet gebeuren onder de naam Hillman Travel. Die plannen zitten de doorstart van D-reizen op geen enkele manier in de weg, zegt Van Deursen.

Op het bereiken van een akkoord over een doorstart van de reiswinkels kwam steeds meer tijdsdruk. Deze woensdag zou uitkeringsinstantie UWV de uitbetaling van lonen overnemen van de curatoren. ‘We hebben met man en macht gewerkt om zo snel mogelijk tot een deal te komen’, zegt Van Deursen. Vlak voor middernacht was er witte rook.

