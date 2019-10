Cel voor fraudeur recreatieparken

Een man (50) uit Soest moet 8 maanden de cel in voor gesjoemel bij de aankoop van 4 vakantieparken. Met vervalste brieven van 2 banken kreeg hij een lening van 4,5 miljoen euro. Met dat bedrag kon hij parken in Sinderen, Ochten, Weert en Schijndel kopen zonder zelf geld in te brengen zoals de financierder wel eiste. De man maakte zich schuldig aan valsheid in geschrifte en witwassen. De rechter rekent het de man zwaar aan dat door zijn fraude er twijfel kan of informatie van banken juist is. Vooral het feit dat hij geld dat hij op een illegale manier kreeg, investeerde in de legale economie. Er was door het Openbaar Ministerie een hogere gevangenisstraf van 3 jaar geëist, de rechtbank ging hier niet in mee. Bron: het Financieele Dagblad.