Vanwege het grote succes van de eerste cursus Eetbaar Landschap herhaalt De Groene Koepel de cursus dit najaar. Natuurinclusieve recreatie met de focus op eetbare natuur is niet alleen een gat in de markt, maar heeft voor mens én natuur een grote meerwaarde. De cursus start al in november, maar er zijn nog een aantal plekken vrij.

Natuurbeleving- en bescherming

Speciaal voor ondernemers in de (verblijfs)recreatiebranche biedt Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur de cursus Eetbaar Landschap aan. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Fransjan de Waard, landbouwkundig ingenieur en pionier op het gebied van permacultuur in Nederland. Eetbaar Landschap lijkt ontzettend abstract, maar is juist heel tastbaar. Door het toepassen van de principes van permacultuur verhoog je de gezondheid van het ecosysteem, de biodiversiteit in de omgeving, de economische waarde van je bedrijf én de beleving voor de gast. Martin Overweg van Natuurkampeerterrein De Klashorst heeft de eerste cursus met veel enthousiasme gevolgd. “Wat ik heb geleerd is dat de bodem van je terrein de basis is. En dan durven loslaten, de natuur zijn beloop laten. De soorten die dan naar boven komen, dat is machtig mooi! Voor ons nieuwe uitbreidingsdeel ben ik nu veel bewuster bezig met eetbare bomen en struiken.”

Overnachten tussen bessenstruiken en notenbomen

Lokaal, vers en gezond voedsel staat enorm in de belangstelling. Mensen krijgen honger naar voedsel met een goed verhaal, van oorsprong tot bereiding. Wat is er dan leuker dan letterlijk te overnachten tussen de bessenstruiken en notenbomen. Kleinschalig of grootschalig: door het (her)inrichten van je terrein met zorgvuldige selectie van soorten en een passend ontwerp, zorg je voor een onderhoudsvriendelijk stukje eetbaar landschap midden op je recreatieterrein. De cursus biedt hiervoor de nodige handvaten en laat zien hoe je verdieping aan je onderneming kunt toevoegen.

Theorie en praktijk

De cursus heeft een mooie balans tussen theorie en praktijk. Onderwerpen als de bodem, ruimtelijke planning, plantenkennis en natuurinclusieve recreatie worden behandeld. Natuurlijk worden ook een aantal eetbare landschappen bezocht, waaronder Voedselbos Ketelbroek. In de aflevering ‘Plattelandspioniers’ van VPRO Tegenlicht van 15 september jl. stond Wouter van Eck in de belangstelling met zijn voedselbos. Van Eck: “In Voedselbos Ketelbroek hebben we vierhonderd eetbare soorten door elkaar geplant, die elkaar allemaal in balans houden. We hoeven niet te ploegen, eggen, zaaien, spuiten of irrigeren. Zo bezien zijn wij luie boeren.”

Meer informatie en inschrijven

De cursus beslaat zeven sessies op diverse locaties in het land. Meer informatie over de data, locaties, docenten, thema’s en inschrijving is te vinden op de website van De Groene Koepel. Wees er snel bij, want er zijn nog maar een aantal plekken vrij.