Logement De Hinde in Hindeloopen

Het Fries bureau voor toerisme, Friesland Holland, beloont de inspanningen van hoteliers die toeristen laten genieten van het ware Fryslân. Hotels met een hoog belevingsgehalte, een restaurant waar streekproducten de boventoon voeren, en een knipoog naar de Friese natuur en cultuur, hebben een streepje voor. Welk Fries hotel-restaurant verraste dit jaar het meest?

Volgens het toeristenbureau is in 2019 de verrassing van het jaar op het gebied van logeren Restaurant Logement De Hinde van Bea en Harmen Ligthart in Hindeloopen. Het krijgt van Friesland Holland de titel ‘Frisian Hotel of the Year 2020’. Aan de keuze liggen bevindingen van de inspecteur van de eigen reisorganisatie, Friesland Holland Travel Service, en tips van toeristen en inwoners ten grondslag.

Proef Friesland

Sinds juni 2017 kan men overnachten bij De Hinde en wel op de verdieping. Die werd in 2016 en 2017 ingrijpend gerenoveerd en opgewaardeerd. Er verrezen twee moderne, goed toegankelijke, luxe en ruime kamers met Hindelooper accenten (schilderwerk van Roosje) en een prachtig uitzicht op het oude sluisje, de jachthavens en het IJsselmeer. Wie er slaapt, ontbijt en dineert in het restaurant beneden. Daar voeren producten en gerechten uit de streek de boventoon. Dat heeft de organisatie gecheckt, want niet zelden wordt de consument op het vlak van streekproducten voor de gek gehouden. Klik hier voor informatie.