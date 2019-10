Nationale Tulpendag 2020: ze zijn er weer

Op Nationale Tulpendag, zaterdag 18 januari 2020, vindt in Amsterdam de officiële opening van het nieuwe tulpenseizoen plaats. Nederlandse tulpenkwekers nodigen iedereen uit om in een speciaal aangelegde pluktuin, pal voor het paleis op de Dam, gratis een bosje tulpen te plukken. Het thema ‘World of Colours’ komt onder meer tot uiting in het bijzondere, kleurrijke tuinontwerp.

Kleurrijk

Behalve een unieke plek om kleurrijke selfies te maken is de pluktuin op de Dam een positief evenement: een vrolijke en verbroederende bijeenkomst waar iedereen welkom is. Ongeacht culturele afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Het thema ‘World of Colours’ onderstreept dit. In totaal worden meer dan 17.000 gasten verwacht uit zo’n 100 verschillende landen. In totaal staan er meer dan 200.000 (!) tulpen klaar op de Dam om geplukt te worden. Iedereen haalt zo het vrolijke lentegevoel in huis ondanks dat het hartje winter is. Voordat de poorten van de pluktuin opengaan, is de immense bloemenzee te bewonderen vanaf een kijkersbrug. Na de officiële opening om 13.00 uur mag het publiek een bosje van 20 tulpen plukken. Naar verwachting is de pluktuin tot 17.00 uur geopend (op=op).

Tulpentijd

Nationale Tulpendag is een initiatief na de Nederlandse tulpenkwekers (TPN) en wordt sinds 2012 georganiseerd op de derde zaterdag van januari. Samen met familie, vrienden en vrijwilligers leggen zij de pluktuin aan. Het seizoen van Hollandse tulpen is van januari tot en met mei. Kijk voor meer informatie op Tulpentijd.nl

Fotocredits: Tulpentijd.nl/VidiPhoto