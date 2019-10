Nieuw initiatief Bossche locals

De toerismesector wordt steeds belangrijker voor onze economie. Zelfs bijna net zo belangrijk als bijvoorbeeld de bouw en de ict-sector, blijkt uit cijfers van het CBS. Een sector om aandacht aan te besteden dus. En zeker voor een stad als ‘s-Hertogenbosch die alles in huis heeft om toeristen en (zakelijke) bezoekers de tijd van hun leven te bezorgen. Korte Putstraat-ondernemers Roel Immens en Roel Huesmann lanceren daarom Bossche Locals. Bossche locals wil Den Bosch en omgeving met exclusieve arrangementen op een vernieuwende en verrassende manier aan een brede doelgroep presenteren door samen te werken met locals, locale ondernemers en cultuuraanbieders.

Exclusief

‘s-Hertogenbosch, de cultuurstad van het zuiden, heeft het sterkste toeristische imago van alle Nederlandse middelgrote steden en werd tot vier keer toe uitgeroepen tot meest gastvrije stad van het land. Een van hoogtepunten is de Korte Putstraat. Hier vind je een exclusieve mix van cultuur, gastvrijheid en bourgondisch eten en drinken. De Korte Putstraat is ook meteen het hart van Bossche Locals. Met drie eigen locaties in deze straat – Roels, Zoetelief en CÔTE bar bistro – kan Bossche Locals voor elk gezelschap een belevenis op maat bieden. Samen met partners uit de omgeving speelt Bossche Locals in op het actuele cultuuraanbod in de stad en regio zoals bijvoorbeeld Brabant Remembers en Van Gogh’s intimi.

Gezelligste terrasstraat van Nederland

Wie kent de beste plekjes van ‘s-Hertogenbosch beter dan de locals die hier al hun hele leven wonen of werken? Deze locals weten precies waar je terecht kunt voor de lekkerste koffie, de gezelligste borrel, het beste eten en de meeste verrassende hotspots. Van vergaderlocatie tot teambuilding activiteit, van familiedag tot internationale delegaties: Bossche Locals verzorgt voor iedereen een programma op maat. De Bossche locals zullen er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat bezoekers optimaal kennis maken met het beste van cultureel en bourgondisch Den Bosch. Mede-oprichter Roel Huesmann: “Bossche Locals speelt vooral in op het bourgondische en gastvrije karakter dat de stad zo typeert. Met drie eigen horecagelegenheden in dé gezelligste terrasstraat van Nederland zijn we als evenementenlocatie uniek. Daarnaast ligt er veel focus op het verbinden van de betrokken partners om zo gezamenlijk meer (zakelijke) gezelschappen naar ‘s-Hertogenbosch te trekken en de stad aantrekkelijker te maken voor zowel kort als lang bezoek. We willen elkaar versterken door samen te werken.”

Rasondernemers

Roel Huesmann en Roel Immens zijn geen onbekenden in de Bossche binnenstad. Al sinds 2002 runnen zij het populaire café Roels in de Korte Putstraat. Later volgden Zoetelief en CÔTE bar bistro. Rasondernemers die altijd op zoek zijn naar nieuwe kansen. Niet alleen voor zichzelf en hun bedrijven, maar ook voor de bijzondere straat en stad waarin zij een belangrijke plek innemen en voor andere ondernemers die daar actief zijn. Roel Immens: Als ondernemers zijn wij altijd bezig met het bedenken van nieuwe dingen. Met Bossche Locals voegen we alle ingrediënten die we al in huis hebben, namelijk een prachtige bourgondische cultuurstad, 3 toplocaties in een van de meest bijzondere straatjes van Nederland en een fijn netwerk, bij elkaar. Samen met onze partners hebben we als doel om meer toeristen en zakelijke bezoekers naar de stad te halen en ze langer te laten verblijven. Met zijn allen hebben we daar alles voor in huis.” Klik hier voor informatie.