Center Parcs De Eemhof krijgt eerste duo-racer waterglijbaan van Nederland

De eerste duo-racer glijbaan van Nederland wordt gebouwd in Center Parcs De Eemhof. Op deze spectaculaire glijbaan van ruim 85 meter lang kunnen familieleden en vrienden tegen elkaar racen om te kijken wie het snelst beneden is. De glijbaan is gereed voor de zomervakantie en is, naast de wildwaterbaan, de vijfde glijbaan in de Aqua Mundo, het subtropische zwemparadijs. De bouw van de nieuwe glijbaan is onderdeel van de omvangrijke vernieuwing van het vakantiepark in Zeewolde.

De nieuwe waterattractie past goed bij het familiekarakter van het park en zorgt spelenderwijs voor een actieve interactie tussen gezinsleden. Zoons die hun vader uitdagen of juist hun moeder, broertjes tegen broertjes, zusjes tegen vaders of vaders tegen moeders. Het maakt niet uit tegen wie je het opneemt: ieder heeft zijn eigen techniek om snel beneden te komen. Vanaf juni kunnen bezoekers het tegen elkaar opnemen in twee buizen die naast elkaar liggen en exact even lang zijn. Vanaf het moment dat het stoplicht op groen springt, start de race. Wie als winnaar uit de strijd komt, wordt bepaald door de tijd. Deze wordt tot op een honderdste van een seconde nauwkeurig bijgehouden voor iedere baan en bij elke run. Center Parcs De Eemhof beschikt – naast verschillende peuterglijbanen – al over vier grote waterglijbanen: een familieglijbaan, twee superwaterglijbanen en de Turbo Twister-glijbaan, waar bezoekers op een band naar beneden glijden door een drietal trechters. De kleedruimtes worden volledig vernieuwd. De kleedruimtes van de Aqua Mundo en de duo-racer zijn voor de zomer gereed.

Vernieuwingen De Eemhof van start: eerste 200 cottages klaar voor zomervakantie

De bouw van de nieuwste waterattractie van Nederland is onderdeel van een grootscheepse vernieuwing van Center Parcs De Eemhof. Alle ruim 700 cottages en hotelkamers worden volledig verbouwd, zodat ze nog beter voldoen aan de veranderende wensen van bezoekers. Naast de cottages doen grote nieuwe gethematiseerde speeltoestellen hun intrede. Ook wordt de infrastructuur in het vakantiepark volledig vernieuwd. Na de zomer is het de beurt aan de Action Factory – de overdekte speelhal met klimwanden, bowlingbanen, een restaurant, entertainment, escape room en nog veel meer activiteiten – de Market Square en de promenade. De vernieuwing van De Eemhof is eind 2021 klaar. De bouw is sinds januari 2020 in volle gang; de eerste 33 vernieuwde cottages kunnen al worden geboekt en zijn eind februari klaar. De laatste keer dat alle cottages zijn vernieuwd, was in 2011. Center Parcs heeft 46 miljoen euro in deze omvangrijke vernieuwing geïnvesteerd, als onderdeel van een groot Europees programma dat is gericht op de vernieuwing van vakantieparken in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De totale investering in dit programma bedraagt ruim 600 miljoen euro. Bovendien investeert Center Parcs sinds 2017 bijna één miljard euro in de bouw van nieuwe vakantieparken, zoals Villages Nature® Paris, Center Parcs Park Allgäu en Terhills Resort. Klik hier voor informatie.