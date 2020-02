Vakantieverhuur Amsterdam

Er komt in Amsterdam een vergunningsstelsel voor vakantieverhuur, wethouder Ivens van Wonen heeft dit de gemeenteraad laten weten. Hij wil hiermee een einde maken aan de onduidelijkheid die er nu is. De Raad van State zette eind januari een streep door de Amsterdamse regels voor vakantieverhuur. Er gold in Amsterdam een meldplicht voor vakantieverhuur en een verbod om een woning langer dan 30 dagen te verhuren via Booking.com en Airbnb. Deze regels waren volgens de Raad van State in strijd met de wet. Het is de bedoeling is dat het vergunningstelsel zo snel mogelijk ingaat. De gemeente blijft, naar eigen zeggen, handhavend optreden als vakantieverhuur niet aan de voorwaarden voldoet. Bron: het Financieele Dagblad.