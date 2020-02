Een spetterende zomer op het Muiderslot

Van 20 juni tot en met 27 september 2020 draait alles in Rijksmuseum Muiderslot om ‘water’. En dat is niet zomaar. Het Muiderslot is de oudste waterburcht van Nederland en staat al ruim 700 jaar met de ‘voeten’ in het water. Al eeuwen speelt water er een belangrijke rol: er is gevochten mét en tegen het water. Bezoek deze zomer het waterlab in de kasteeltuinen of bezoek de speciale wateractiviteiten. Verfrissend, leerzaam en leuk voor jong en oud!

Waterlab

In het Waterlab komen bezoekers meer te weten over de eeuwenlange strijd met en tegen het water. Het Muiderslot heeft een bijzonder strategische ligging aan de Vecht en de voormalige Zuiderzee. Ook maakt het kasteel deel uit van vier waterlinies die ons land beschermden en van de Stelling van Amsterdam, UNESCO werelderfgoed. Ook in deze tijd speelt water nog steeds een belangrijke rol in ons leven. Denk aan schoon drinkwater, water om energie op te wekken, teveel of te weinig hemelwater en water als bron van leven.

Activiteiten

In de zomer van 2020 zijn er spetterende wateractiviteiten in en om het Muiderslot. Zo zijn er speciale waterrondleidingen in het kasteel en de tuinen. Ook kunnen bezoekers muziek maken en vechten met water of per boot het kasteel bezoeken. Een compleet overzicht van alle activiteiten is vanaf begin juni te vinden op www.muiderslot.nl/agenda.