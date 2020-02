Landal GreenParks breidt uit met park op Deense eiland Funen

Landal GreenParks opent haar zesde vakantiepark in Denemarken. Landal Middelfart ligt op het Deense eiland Funen, aan de oever van de Kleine Belt (Lillebælt). Landal neemt hier de exploitatie en bungalowverhuur over van het bestaande vakantiepark en conferentiecentrum Sund & Skov. Landal Middelfart is gesitueerd in een prachtig natuurgebied aan de oever van de Kleine Belt en beschikt over 126 bungalows, die eigendom blijven van de huidige particuliere eigenaren en verhuurd worden door Landal GreenParks. Voor de zomer zal het park worden omgedoopt tot Landal Middelfart. “De toevoeging van Landal Middelfart aan onze portfolio past in onze ambitie om verder uit te breiden in Denemarken. Ons Deense team is zeer enthousiast over de mogelijkheden in dit voor ons nieuwe gebied en staat te popelen om de verhuur te gaan overnemen,” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks. “Al onze andere vijf parken zijn gelegen op Jutland, we zijn verheugd nu op Funen uit te breiden en onze gasten nieuwe activiteiten en keuzemogelijkheden te kunnen bieden in een nieuw Landal-park.”

Deense parken

In januari 2018 nam Landal GreenParks de vakantieparken Grønhøj Strand, Ebeltoft, Rønbjerg, Seawest, en Søhøjlandet over, die onderdeel waren van Dayz Resorts. Inmiddels heeft Landal GreenParks ruim 25 miljoen DKR (ruim 3,3 miljoen euro) geïnvesteerd in duurzame faciliteiten op de parken en in binnen- en buitenactiviteiten. Alle parken zijn gelegen midden in fraaie natuurgebieden, een van de redenen waarom ook deze locatie werd geselecteerd.