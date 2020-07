Cfo SnowWorld vertrekt na 13 jaar

Cfo Wim Moerman van skihallen-uitbater SnowWorld verlaat na ongeveer dertien jaar het bedrijf. Dat heeft SnowWorld gisteren bekend gemaakt. Een duidelijke reden voor het vertrek van Moerman wordt niet gegeven. In een uitgegeven persbericht wordt gesteld dat SnowWorld en Moerman woensdag hebben besloten ‘in de beste verstandhouding’ de samenwerking te beëindigen. Per 1 augustus 2020 zal Moerman geen verdere werkzaamheden verrichten voor de onderneming, waarvan de Belgische zakenman Marc Couke sinds enkele jaren voor 85% eigenaar is.

De financiële topman wilde zelf geen toelichting geven op zijn vertrek. Griet Vandenheede zal ad interim de functie waarnemen, zo maakte het bedrijf bekend.

Bron: Financieel Dagblad