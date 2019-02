Citymarketing Tilburg lanceert Ticket to Tilburg

De totale line-up van de stad op één platform

Citymarketing Tilburg lanceert de campagneplatform Ticket to Tilburg; dé totale line-up van de stad. Met een bomvolle stadsagenda en zeer ruime openingstijden prikkelt Ticket to Tilburg bezoekers, maar ook bewoners, ondernemers en studenten om voor Tilburg te kiezen. Ticket to Tilburg daagt iedereen uit zich onder te dompelen in Tilburg want Tilburg is 365 dagen per jaar open, wees welkom!

Cultuursnuiven in Tilburg

De kracht van Tilburg ligt niet aan de oppervlakte. Van Tilburg houden is het ontdekken. Tilburg is altijd geopend en er is altijd wel iets te doen. Met iedere maand een ander thema laat Ticket to Tilburg het beste van Tilburg aan de wereld zien. De maand februari staat in het teken van cultuur snuiven in Tilburg. De Pont museum en het TextielMuseum presenteren in februari tentoonstellingen met internationale grootheden zoals Richard Long, Mary Sibande en Fiona Tan. Het Natuurmuseum presenteert de meest hartveroverende en komische dierenfoto’s van het jaar. Factorium viert 150 jaar cultuuronderwijs in Tilburg. Klik hier voor informatie.

Foto: Factorium 150 jaar