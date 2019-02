3e editie van de Vakdag ‘Het nieuwe dagje uit’

Heeft u al gehoord van de Avonturenboerderij, Mind Mystery of DX Adventure? Tijdens de derde editie van de Vakdag ‘Het nieuwe dagje uit’ komen inspirerende sprekers aan het woord met hun verhaal en presenteren zij onder andere nieuwe ontwikkelingen waar wij de komende tijd mee te maken zullen krijgen binnen deze sector. De 3e Vakdag van Het Nieuwe Dagje Uit wordt dit jaar gehouden bij FEC Sevenum, van het bekende merk Mattel Play! en Bob de Bouwer. Samen met ABC, een van de grootste Restaurant Formules in ons land, een attractie van wereldformaat. Na Londen en Dubai is er nu dus ook een Mattel Play! – FEC in Sevenum. Klik hier voor informatie.