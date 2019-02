Center Parcs Park Zandvoort wordt volledig vernieuwd

Als onderdeel van haar internationale strategie om de gastbeleving te verrijken, geeft Center Parcs het startsein voor de vernieuwing van Park Zandvoort. Na de recente aankondiging dat vastgoedeigenaar Blackstone 200 miljoen euro investeert in zeven vakantieparken in Nederland, België en Duitsland, is nu ook gestart met de vernieuwing van Park Zandvoort. Maar liefst 428 cottages en 116 hotelkamers worden van een fris en eigentijds jasje voorzien. Ook de centrale faciliteiten, zoals de Market Dome en het subtropische zwemparadijs Aqua Mundo, worden gerestyled en uitgebreid met nieuwe voorzieningen. “We willen onze gasten blijven verrassen met nieuwe vormen van beleving en bijzondere innovaties. Dit sluit aan op onze ambitie een nieuwe standaard te zetten in familievakanties. Met de vernieuwing van Park Zandvoort spelen we in op de wensen van onze gasten. Het park ligt op steenworp afstand van de zee en dit thema willen we verder doorvoeren in de architectuur van het park. Zodat onze gasten echt ervaren dat ze dichtbij de kust zitten. Zo kunnen ze samen met hun familie of vrienden genieten van een onbezorgde vakantie”, vertelt Mark Giethoorn, Deputy Managing Director van Center Parcs Europe. Ook worden winkels en restaurants en de infrastructuur in het park vernieuwd. De architectuur van het park wordt geïntegreerd in het duinlandschap en zo ingericht dat gasten er nog beter hun weg kunnen vinden. Daarnaast ontvangen gasten in Park Zandvoort een digitale armband waarmee zij toegang krijgen tot de Aqua Mundo en tot andere voorzieningen. Op den duur wordt het ook mogelijk met deze armband te betalen en de cottagedeur te openen. Klik hier voor meer informatie.