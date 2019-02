Huntenkunst 2019

Huntenkunst is een kunstmanifestatie, bedoeld voor professioneel werkende kunstenaars en galeriehouders. Het accent ligt daarbij op de kunstenaars en hun werk. Tijdens het weekeinde in mei (24, 25, 26 ) presenteren 230 kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werk.

Vast concept

Huntenkunst wil een platform bieden aan kunstenaars uit de hele wereld. Het evenement biedt zodoende volop gelegenheid tot het leggen van contacten. Daarnaast wil de organisatie de belangstelling van het publiek wekken voor hedendaagse beeldende kunst. Gestreefd wordt naar het aanbieden van diversiteit zowel in stijl als techniek. De aanwezigheid van de kunstenaar geeft de bezoeker gelegenheid met de maker van gedachten te wisselen. Het internationale karakter van de beurs uit zich in het feit dat vijfentwintig landen zijn vertegenwoordigd. Behalve uit Nederland zijn kunstenaars o.a. afkomstig uit Duitsland, Oostenrijk, Zweden, België , Frankrijk, Zuid-Korea, Argentinië en de Verenigde Staten. Interessant zijn de verschillende invloeden, die te ontdekken zijn in verband met de afkomst van de kunstenaars. Jaarlijks wordt een land uitgeroepen tot themaland.

Finland themaland

Dit jaar exposeren acht kunstenaars uit Finland hun werk. Centraal in de expositiehal komt het Finse paviljoen. Tegelijkertijd exposeren zij ook in de Galerie bij de Boeken in de DRU Cultuurfabriek. De expositie staat gepland van 20 mei tot 30 juni onder de titel ‘De Finnen komen!’. Tijdens de opening (24 mei om 16.00 uur) zullen de ambassadrice van Finland Mevrouw Päivi Marjaana Kaukoranta en de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek de heer Otwin van Dijk spreken. Klik hier voor informatie.