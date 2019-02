Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, is een eigen Hof van Saksen Academy gestart. 17 studenten van verschillende leeftijden, verschillende nationaliteiten en verschillende talenten kunnen een mbo-diploma halen door werken en leren te combineren. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerkings-convenant met het Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa. Leerlingen volgen één dag in de week college en werken daarnaast vier dagen op het park. Directies van de deelnemende partijen ondertekenden het samenwerkingsconvenant. Daarmee werd een symbolisch startsein gegeven voor een bijzonder initiatief waarin alle partners de flexibiliteit tonen om op een exclusieve manier tekorten op te lossen en kansen te bieden. De nieuwe leerlingen, die zijn geworven door Hof van Saksen in samenwerking met Werkplein Drentsche Aa, werden ontvangen met taart en kregen een presentatie vanuit alle partners. Na de ondertekening van het convenant was er onder meer een rondleiding voor en achter de schermen van Hof van Saksen. Commercieel Manager Eric van der Heijden: “We zijn bijzonder trots op deze samenwerking. Opleiding, en dan met name onderwijs in de praktijk, is precies wat we nodig hebben om ook in de toekomst goed en gemotiveerd personeel te kunnen vinden en te behouden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Door samen te werken met partijen die zich inzetten voor de reïntegratie van werkzoekenden nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De samenwerking met het Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa is een mooie stap in ons streven om de beste werkgever te worden van (Noord-) Nederland op het gebied van recreatie.” Er wordt gestart met zowel een BBL-opleiding keuken als een BBL-opleiding bediening. Beide opleidingen zijn op drie verschillende niveaus te volgen. De opleiding op niveau 1 heeft een opleidingsduur van één jaar, voor niveau 2 is dit twee jaar en bij niveau 3 duurt de opleiding drie jaar. Er is plaats voor maximaal twintig leerlingen, waarvan nu 17 plaatsen zijn opgevuld.

Theorie- en praktijk op één locatie

Docenten van Drenthe College verzorgen op Hof van Saksen zowel theorie- als praktijklessen in samenwerking met praktijkbegleiders van het park. Naast een salaris is de kans groot dat deelnemers na het behalen van hun diploma direct een baan krijgen aangeboden. In samenspraak met de gemeente is besloten ook een aantal plaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.