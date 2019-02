Vroegboekingen Nederlandse vakantieparken lopen storm

Er zijn dit jaar opvallend veel vroegboekingen voor vakantieparken in eigen land blijkt uit onderzoek van Parkvakanties . Het aantal vroegboekingen in de eerste maand van dit jaar is gemiddeld 11% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2018. Nederlandse vakantiegangers boeken hun zomervakantie steeds vroeger, maar door de goede zomer van 2018 (de warmste in ruim drie eeuwen) zijn de vakantieparken in eigen land dit jaar extra populair. “Er wordt volop gezocht en geboekt. Bij gezinnen met kinderen zien wij de grootste stijging. Die zijn gebonden aan de schoolvakanties en willen zeker zijn van een goed plekje. Bovendien zijn er momenteel veel vroegboekacties, waardoor een gezin veel geld kan besparen op een verblijf in een vakantiepark.” aldus Laurens Taekema van Parkvakanties.

Meer vroegboekers

Landal GreenParks, aanbieder van 54 vakantieparken in Nederland, bevestigt dit beeld. “Wij noteren dit jaar tot nu toe een groei van 13% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Veruit de meeste aanvragen (31%) zijn voor de zomervakantie, maar ook de meivakantie doet het goed omdat de paasdagen erbij in zitten. Daarvoor is de vraag eigenlijk al hoger dan het aanbod”, zegt Lizzy Keizer, Director Marketing & Sales bij Landal. Chadli Hachani van vakantiepark-keten TopParken, ziet een vergelijkbaar beeld: “De maand januari was een paar jaar wat minder druk, maar dit jaar is deze maand wel weer een echte vroegboekmaand.” Ook Roompot Vakanties geeft aan dat de vroegboekperiode aanzienlijk beter loopt dan vorig jaar. “De mooie zomer van afgelopen jaar draagt hier zeker aan bij”, zegt de woordvoerster van Roompot. Het is volgens Taekema verstandig om op tijd een plek te reserveren: “Wie te lang wacht met boeken komt terecht op minder gewilde parken of slaapt in vervallen bungalows of chalets.”

Vakantieparken in Gelderland en Drenthe meest populair

De meest populaire provincies voor een verblijf op een vakantiepark in eigen land zijn Gelderland en Drenthe, maar ook de parken aan de kust zitten in de zomer nagenoeg altijd vol. Keizer: “Het aantal Duitse gasten groeit enorm bij Landal. Ook nu zien wij alweer dat Zeeland enorm populair is onder de Duitse vakantiegangers.” In de zomer van 2018 zagen vakantieparken het aantal gasten al met 4 procent stijgen. Dit jaar zet die stijgende lijn zich dus zo goed als zeker voort. Taekema: “De voortekenen zijn goed, maar er is ook altijd nog een grote groep mensen die het weer in Nederland liever afwacht en vervolgens een last minute probeert te boeken.”

