Feestelijke opening vernieuwde restaurant op Roompot vakantiepark Weerterbergen

Limburgse roots voeren de boventoon in het vernieuwde restaurant op Roompot vakantiepark Weerterbergen. Op het menu staan Limburgs zoervleisj en mosterdsoep, uit de tap vloeit lokaal bier. Aan de verbouwing van het Limburgs Café werkten voornamelijk regionale bedrijven mee. Op 15 februari is de feestelijke opening. Voor de gelegenheid is het restaurant ingepakt als een cadeau, compleet met strik. Roompots Koos Konijn en parkmanager Jos Coumans zullen het tijdens de opening gezamenlijk uitpakken. Voor Coumans was het erg belangrijk om de Limburgse roots te tonen. “Dit park ligt op het mooiste plekje van Nederland. Dat wilde ik heel graag benadrukken in de nieuwe stijl van het restaurant. We hebben daarom veel meer Limburgse gerechten op de kaart gezet en ook voor bier uit de regio gekozen. Bij de verbouwing zelf wilde ik ook zo veel mogelijk bedrijven uit de omgeving betrekken. Daardoor staat er nu echt een restaurant waar niet alleen ik, maar heel Weert en omgeving trots op kan zijn.”

Restyling

Tijdens de verbouwing is de bar vergroot en heeft het restaurant een modernere sfeer gekregen. De restyling past in de plannen van Roompot om alle parken te upgraden. Ook het grootste deel van de vakantiewoningen op Weerterbergen zijn al opgeknapt. De overige huisjes komen later dit jaar aan de beurt. Het Limburgs Café is zeven dagen per week geopend en is niet alleen bedoeld voor parkgasten. Coumans: “Juist niet. Ook wandelaars en fietsers kunnen na een toch op de Weerter- en Budelerbergen bij ons langs komen voor een drankje of een maaltijd. Kinderen kunnen ondertussen hun energie kwijt in de klim- en klauterruimte en voor honden staat er altijd een grote bak vers water klaar.”

