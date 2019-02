Tulp Festival zet Amsterdam in april in bloei

Vijfde editie tulpenfeest opent in Zuid met duurzaam gekweekte en nieuwe tulpen.

Donderdag 28 maart is de officiële opening van de vijfde editie van Tulp Festival Amsterdam. Het gratis te bezoeken tulpenfeest zet in april de hoofdstad in bloei met honderdduizenden tulpen, verspreid over meer dan 85 locaties in alle stadsdelen. De opening vindt plaats in de speciaal aangelegde ‘tulpentuin’ op de Apollolaan in Amsterdam Zuid. De afdeling Groenvoorziening van het stadsdeel plantte voor dit doel afgelopen november maar liefst 25.000 duurzaam gekweekte tulpenbollen op het plantsoen tegenover het Hilton hotel. Bij dit hotel wordt aansluitend de witte ’Peace’ tulp gedoopt. Deze nieuwe tulp is een eerbetoon aan de wereldberoemde Bed-in-for-Peace actie van John Lennon en Yoko Ono, precies 50 jaar geleden. Tijdens het Tulp Festival worden nog twee andere tulpen gedoopt. In het Amsterdamse Bos de ‘Jakoba Mulder’ tulp, vernoemd naar de architecte van het bos, dat dit jaar het 85-jarig bestaan viert. De derde dooptulp is de ‘Reine de Lairesse’, die haar naam dankt aan de koper van deze nieuwe tulp op een veiling voor een goed doel. In de Tulp Festival Informatiegids staan alle honderden soorten tulpen beschreven die op de locaties te zien zijn. De gids is vanaf 30 maart beschikbaar. Wie in april de stad doorkruist komt langs tal van markante plekken met ‘tulpenlinten’ die zomaar een geluksmomentje kunnen veroorzaken. Initiatiefnemer en tuinontwerper Saskia Albrecht: “Het is fantastisch om te ervaren dat Tulp Festival bewoners en bezoekers verleidt om letterlijk even stil te staan bij de tulpen, en op die manier voor verbinding zorgt. Dat is waarvoor we het doen.”

