Engelstalige koks opgeleid bij de Horeca Academie

Om te zorgen dat er nóg meer goed opgeleide koks in Nederland zijn, start er bij de Horeca Academie op 27 maart 2019 een groep studenten met de Engelstalige brancheopleiding Basiskok. De aanleiding hiervoor is de vraag naar vakbekwame koks vanuit de branche en de vraag naar een koksopleiding in het Engels vanuit veel niet- Nederlandssprekende mensen. ‘Nu is de tijd gekomen, om eindelijk dat gat eens te dichten. Het is gewoon te gek voor woorden om te zien hoe veel horecabedrijven op zoek zijn naar vakbekwame medewerkers en hoe veel niet-Nederlandstalige potentiële studenten aan de zijlijn staan te springen om opgeleid te worden als kok.’ Zegt de directeur van de Horeca Academie Antoine Defesche. Op 27 maart gaat de eerste groep Engelstalige studenten starten met hun koksopleiding. De studenten gaan één dag in de week naar school en werken daarnaast als leerling-kok in een leerbedrijf. Voor veel horecabedrijven is deze opleiding een uitkomst. Deze bedrijven kunnen hun niet-Nederlandssprekende assistent koks of afwassers een opleiding bieden om zich verder te ontwikkelen. De Horeca Academie heeft ook al studenten gesproken die nog niet uit het werkveld komen en zich straks op de arbeidsmarkt kunnen profileren als vakbekwame kok. Zal dit het einde betekenen van het kokstekort in de horeca? Nee dat niet, maar het gaat er zeker een bijdrage aan leveren. De Horeca Academie biedt praktijkgerichte kleinschalige opleidingen voor alle leeftijden en voor alle verschillende opleidingsniveaus. De Horeca Academie specialiseert zich in opleidingen die horeca gerelateerd zijn en past daarop het onderwijs aan.

