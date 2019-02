Beleef de sagen en legenden van De Hoge Veluwe

Tijdens de voorjaarsvakantie verandert het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in een mystieke, Keltische wereld. Het evenement Sagen en Legenden, van zaterdag 16 februari tot en met zondag 3 maart, laat bezoekers op een inspirerende manier kennismaken met de vele verhalen die De Hoge Veluwe rijk is.

Keltisch weekend op 16 en 17 februari

De Sagen & Legenden weken starten met een Keltisch festival op zaterdag 16 februari en zondag 17 februari. Bezoekers beleven deze dagen op de Picknickweide in het centrum van het Park zelf de Keltische geschiedenis en verhalen van het gebied met levend rollenspel, activiteiten voor jong en oud, muziek, theater en ambachtelijk eten en drinken.

Kennis overbrengen door middel van verhalen

Tijdens verschillende tochten onder leiding van een verteller, te voet of met de huifkar, komen bezoekers langs bijzondere plekken in het Park. Er wordt gestopt bij kampvuren langs de route om naar de mystieke sagen en legenden van De Hoge Veluwe te luisteren. Theater en muziek maken de ervaring extra bijzonder. De tochten zijn alle weekenden en woensdagen in de voorjaarsvakantie, op 16, 17, 20, 23, 24 en 27 februari en 2 en 3 maart.

Geschikt voor jong en oud

Er zijn wandelingen speciaal voor gezinnen en wandelingen voor volwassenen. Tijdens een gezinswandeling wordt er ongeveer 1,5 uur gewandeld, de lange wandeling en de huifkarroute duren 2 tot 2,5 uur.

