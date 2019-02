Vliegende start voor het nieuwe Roompot Vakantiepark Schaijk

Een speciaal aangelegd, permanent dronepark waar zowel kinderen als volwassenen met elkaar kunnen strijden om de hoogste puntenscore opent vandaag, dinsdag 12 februari , de deuren. Op dit unieke traject in het Brabantse Schaijk draait het niet om snelheid, maar om behendigheid. Het parcours is onderdeel van het nieuw gerealiseerde Roompot Vakantiepark Schaijk, dat vanaf 15 februari geopend is. Het droneparcours is toegankelijk voor alle belangstellenden, dus niet alleen voor gasten van het park, benadrukt parcoursbedenker en parkeigenaar Charles Veerkamp. “Ik heb dit opgezet voor iedereen die het leuk vindt om met drones te vliegen, zowel gevorderden die hun vaardigheden willen perfectioneren als nieuwelingen die het gewoon eens willen proberen.” Het droneparcours is gevestigd op een veld dat is afgeschermd door bomen. Er zijn allerlei hindernissen geplaatst waar je met een drone onder, boven of tussendoor kunt vliegen, zoals een tunnel, een groep palen, hoepels en muren met gaten er in. Deelnemers vliegen samen met een instructeur en gebruiken daarbij een drone van de organisatie. In verband met de veiligheid kunnen mensen niet vliegen met hun eigen drones of zonder begeleiding. “De instructeurs houden altijd toezicht en hebben veiligheid voorop staan”, legt Veerkamp uit. “Bovendien zijn onze drones zo begrensd dat ze niet buiten het terrein van het parcours kunnen komen.”

Het nieuwe park ligt bij natuurgebied De Maashorst, in de driehoek van Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. Naast het droneparcours vinden bezoekers er ook een indoor speelbos, een waterspraypark, (fun)bowlingbanen en een familierestaurant. Deze faciliteiten zijn bestemd voor zowel gasten als dagjesmensen. Op het park zijn momenteel 62 huisjes in de verhuur. Later dit jaar komen daar nog 74 bij. De woningen zijn particulier eigendom en worden exclusief verhuurd door Roompot Vakanties.

