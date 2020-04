Coördinatiepunt Corona voor ondernemers in vrijetijdssector Overijssel

Wat doe ik met annuleringen van boekingen? Waar kan ik terecht voor ondersteunende maatregelen?’ Ondernemers uit de vrijetijdssector, zoals evenementenorganisatoren, verblijfsaccommodaties, musea, horeca etc. kunnen met hun vragen over hun bedrijfsvoering in deze tijd van de coronacrisis, terecht bij een speciaal coördinatiepunt. Deze is onlangs gestart en is een initiatief van Taskforce Gastvrij Overijssel waarin Overijsselse overheden, branche- en natuurorganisaties en MarketingOost samenwerken. MarketingOost bemant het coördinatiepunt die tijdens kantooruren bereikbaar is op 038-4216798 en verwijst door naar specialisten bij onder andere HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die ook in het weekend vragen van ondernemers beantwoorden.

Bij ondernemers leven momenteel veel vragen over coronamaatregelen, overheidsloketten, ondersteunende regelingen en personeelsvraagstukken. Uit recent onderzoek van MarketingOost bleek dat ondernemers behoefte hebben aan een coördinatiepunt. MarketingOost staat daarvoor in rechtstreeks contact met provincie, gemeenten, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en brancheorganisaties. Deze organisaties gebruiken de binnenkomende vragen en informatie ook bij het streven naar duidelijkheid en eenduidig beleid voor de sector. We begrijpen als geen ander dat het zware tijden zijn, dus ook voor ondernemers die alleen even ergens hun verhaal kwijt willen, is het coördinatiepunt bereikbaar.

Taskforce Gastvrij Overijssel

Samen met provincie Overijssel en de andere partners van Gastvrij Overijssel startte MarketingOost vorige week het initiatief voor de Taskforce Gastvrij Overijssel. Die ondersteunt tijdens de coronacrisis ondernemers in de vrijetijdseconomie. Ook werkt de taskforce scenario’s uit die bijdragen aan het herstel van de sector op langere termijn.

Ondernemers vinden veel informatie over regelingen en de coronacrisis ook op marketingoost.nl/corona, www.hiswarecron.nl, www.kvk.nl/corona/ en www.khn.nl