Resort Duynzicht en Roompot verlengen hun samenwerking

Resort Duynzicht en Roompot gaan ook de komende jaren met elkaar in zee. Beiden betekenen zo’n grote meerwaarde voor elkaar dat ze de verlenging van hun samenwerking in volle coronacrisis bevestigden. Het resort Duynzicht is gelegen in de badplaats Julianadorp in de kop van Noord-Holland. Resort Duynzicht, dat tot 2016 werd verhuurd door Hogenboom Vakanties, gaat ook de komende jaren in zee met Roompot. De grootste aanbieder van vakantieaccommodaties in Nederland verhuurt de 32 luxe strandvilla’s al ruim 4 jaar voor de eigenaren van het resort en zal dat ook na 2021 blijven doen. Al jarenlang is het resort erg gewild bij de vakantievierder die van de zee en de natuur eromheen houdt. Onder de Roompot vlag kregen alle 32 luxe strandvilla’s in 2018 en 2019 een grondige opknapbeurt waardoor de gasten nu nog meer van de 6-persoonswoningen genieten. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de tevredenheid van gasten bijzonder hoog ligt voor dit resort. De vrijstaande luxevilla’s van ruim 95m2 met rieten kap bieden allemaal 3 slaapkamers met boxspringbedden en twee badkamers en een met sauna. Sommige villa’s hebben ook nog een jacuzzi in de tuin. De keuken beschikt onder andere over een grote koelkast met vriesvak, een combimagnetron, vaatwasser, kookplaat en een koffiezetapparaat.

Sterk partnership tussen de eigenaren en Roompot

De verbondenheid tussen de eigenaren van de strandvilla’s van Resort Duynzicht en de absolute kustspeler, Roompot, is groot. In die mate dat beiden hun samenwerking in volle coronacrisis verlengden. Roompot ceo, Jurgen van Cutsem, is erg enthousiast over de verlengde samenwerking: “Resort Duynzicht is een prachtig park dat perfect in ons aanbod past en volledig aansluit met ons gevarieerd kustaanbod in Noord-Holland. Onze gasten zijn er terecht erg positief over. We kijken uit naar het moment waarop onze gasten er terug volop genieten en er zich thuis mogen voelen.” Paul Grimmelikhuizen, die de eigenaren van de luxe strandvilla’s vertegenwoordigt zegt hierover: “Wij zijn trots op ons mooie park, dat prachtig en praktisch gelegen is op een van de zonnigste plekjes van ons land. Roompot ervaren wij al jaren als een professionele partner. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat onze gasten een mooie vakantie beleven, tevreden naar huis gaan en ..…. heel graag weer terugkomen”.