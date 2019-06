Dag van de Architectuur in Miniworld Rotterdam

14 Juni vanaf 17:00 uur stelt Miniworld Rotterdam haar attractie beschikbaar voor een bijzondere avondopenstelling: architect en voormalig Rijksbouwmeester Wytze Patijn houdt een lezing over de wederopbouw van Rotterdam. Tevens is er in Miniworld een expositie van de bijzondere zwart-wit zeefdrukken van acht bekende Rotterdamse gebouwen van Mijke Zwinkels. Dit in het kader van de Dag van de Architectuur Rotterdam op 15 en 16 juni. Op vrijdag 14 juni om 17:30 uur houdt Wytze Patijn een lezing over architectuur in Rotterdam, o.a. aan de hand van wat er in de miniatuurwereld te zien is. Het centrale thema is Wederopbouw. Patijn was van 1993 tot 1995 hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Van 1995 tot 2000 was Patijn Rijksbouwmeester. In deze functie was hij onder andere auteur van het boekje ‘Tips van de Rijksbouwmeester bij de selectie van architecten in het kader van de Europese aanbesteding’. Van 2006 tot november 2010 was hij decaan van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast werkte hij als architect bij Kuiper Compagnons in Rotterdam. In 2010 werd Patijn stadsbouwmeester van Delft.

Expositie van tekeningen Mijke Zwinkels

Ook is in Miniworld een expositie van de bijzondere zwart-wit zeefdrukken van acht bekende Rotterdamse gebouwen van Mijke Zwinkels. Dit is georganiseerd in samenwerking met Stichting Meemaken in Miniatuur. Deze tekeningen zijn al op vele plekken in Rotterdam tentoongesteld, zoals ook bij de Euromast. Mijke Zwinkels is gek op Rotterdam. Zij is weliswaar verstandelijk gehandicapt, maar kan uitstekend tekenen. De tekeningen zijn te koop bij Miniworld, een set van 8 zeefdrukken (€300) of als los exemplaar (€40). De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan Stichting Meemaken in Miniatuur. Klik hier voor informatie.