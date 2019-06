Spetteren in Drievliet

Familiepark Drievliet in Den Haag heeft onlangs het nieuwe Spray Park in gebruik genomen. Het is een interactieve waterspeelplaats met 30 speelelementen geplaatst op een water-doorlatende vloer. Zo zijn er voor de allerkleinsten onder andere een waterparaplu, waterstenen en een heuse waterpiano te vinden. De grotere kinderen kunnen zich prima vermaken met de tuimelemmers, waterkanonnen en watertunnels. Het duizend vierkante meter grote Spray Park is zeker op zonnige dagen een welkome toevoeging op het attractie aanbod van Familiepark Drievliet, maar door de grote variatie aan waterspeelelementen is het ook goed te gebruiken als de weersomstandigheden minder zijn. Het Spray Park is gefabriceerd door Waterplay uit Canada.

