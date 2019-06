Center Parcs De Eemhof biedt onderkomen aan tropische plant

Eén van de grootste tropische planten van Nederland is op transport van de Hortus botanicus Leiden gegaan naar zijn nieuwe verblijfplaats op de Market Square van Center Parcs De Eemhof. Het is een bijzonder transport, waarbij de kolos van ruim 2.500 kilo met een enorme hijskraan over de gebouwen van De Eemhof wordt getakeld. De Cordyline australis is een tropische plant die in 35 jaar is uitgegroeid van een reguliere plant tot een uit de kluiten gewassen exemplaar van meer dan zes meter. Voor de Hortus botanicus Leiden was deze reus zo groot dat hij niet meer verplaatst kan worden naar zijn winterverblijf. De Hortus is samen met Jean Henkens, huisbioloog van Center Parcs, op zoek gegaan naar een geschikte nieuwe ‘woonplaats’ voor de Cordyline australis. “Deze boom heeft een gematigd klimaat nodig, met voldoende beschutting. De keuze viel op de Market Square van De Eemhof, die aan alle eisen voldoet om de boom nog vele tientallen jaren te laten groeien. De Cordyline australis torent daar straks uit boven de bestaande mediterrane beplanting”, vertelt Jean Henkens. De verhuizing van de Cordyline australis is onderdeel van de verhuizing van meer dan vijftien andere tropische planten en bomen van de Hortus botanicus Leiden. Deze hebben inmiddels ook een onderkomen gevonden in verschillende vakantieparken van Center Parcs. Ze krijgen allemaal een nieuwe verblijfplaats die goed past bij hun natuurlijke leefomgeving. Zo worden sommige planten ondergebracht in overdekte Market Squares en andere krijgen een nieuwe habitat in de subtropische Aqua Mundo’s. “We hebben in Center Parcs een uitstekende partner gevonden om de door ons zorgvuldig grootgebrachte planten en bomen een nieuw thuis te geven. Center Parcs beschikt over een schat aan kennis over tropisch groen. Hiermee heeft zij al ruim 50 jaar ervaring. We zijn dan ook erg blij dat onze tropische planten en bomen bij Center Parcs een nieuw onderkomen krijgen”, vertelt Rogier van Vugt, hoofd Kassen van de Hortus botanicus Leiden. Het adopteren van de planten en bomen uit de Hortus botanicus Leiden past binnen de strategie van Center Parcs. De natuur in en rond de parken wordt gekoesterd en er is veel oog voor goede en groene daden die de biodiversiteit verrijken. Met voldoende expertise, onder leiding van huisbioloog Jean Henkens, worden er met grote regelmaat palmbomen en tropische planten opgevangen die in hun leefomgeving moesten wijken voor bouwplannen en kap.