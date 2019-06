Nieuw hoofdkantoor Roompot Group in gebruik genomen

Bijna 400 personeelsleden verhuizen deze maand naar Goes

Het nieuwe hoofdkantoor van Roompot Vakanties is officieel in gebruik genomen. Een groot deel van de bijna 400 personeelsleden begon maandag 3 juni jl. aan hun eerste werkdag in het gebouw aan de Nansenbaan in Goes. De meeste van de in totaal 381 medewerkers die op de nieuwe locatie komen te werken, werkten tot vrijdag op het kantoor in Kamperland. Ook op de twee locaties in Middelburg worden dozen ingepakt. De mensen daar verhuizen later deze maand naar de Nansenbaan. Ongeveer duizend verhuisdozen worden maandag 3 en dinsdag 4 juni vanaf Kamperland naar het nieuwe pand op bedrijventerrein De Poel gebracht. Zes verhuiswagens rijden deze twee dagen af en aan om in totaal 200 ton aan materiaal te verhuizen vanaf de kantoren en het magazijn. Met z’n achttien meter hoogte is het nieuwe hoofdgebouw één van de blikvangers op De Poel. Dit nieuwe bedrijventerrein werd door Elsevier Weekblad een ‘economische toplocatie’ genoemd. Het gebied ligt naast de A58, waar dagelijks ruim 60.000 mensen langsrijden. Nederlands grootste aanbieder van vakanties verhuist naar de nieuwe locatie om de personeelsgroei op te vangen. Het aantal werknemers op het hoofdkantoor groeide in vijf jaar tijd met 70 procent van 224 in 2014 naar 381 in 2019.

Duurzaam

De verhuizing gebeurt zo duurzaam mogelijk, zo wordt er geen tape gebruikt. Ook werkt Roompot Vakanties samen met Wecycle, een non-profitorganisatie die de inzameling en recycling organiseert van elektronisch afval. Al het materiaal dat vanaf de oude vestigingen niet meegaat naar het nieuwe kantoor of hergebruikt kan worden in de vakantieparkantieparken van Roompot Vakanties wordt door hen opgehaald en krijgt een tweede leven. De afgelopen weken werd al 670 kilo ingezameld. Ook het nieuwe pand zelf, dat is ontworpen door RoosRos Architecten, is zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo wordt onder andere warmte teruggewonnen door middel van ventilatie, zonnepanelen en de deels zon-regulerende beglazing. Roompot-CEO Jurgen van Cutsem kijkt tevreden terug op een succesvol verlopen bouwperiode. “Alles is goed en volgens plan gegaan. We zijn heel trots op het eindresultaat. Zeeland heeft een trendy en duurzaam bedrijfsgebouw bij op een toplocatie naast de A58 waar dagelijks duizenden toeristen langsrijden. De inrichting van het gebouw is erop gericht onze medewerkers te kunnen laten werken in een ‘state of the art’-omgeving, maar ook talrijke bezoekers de sfeer te laten opsnuiven van de look and feel van onze nieuwe projecten.” Dit kantoor staat volgens Van Cutsem voor een nieuwe fase in het bestaan van Roompot Vakanties. “We hebben lang met heel veel succes en plezier in Kamperland op Roompot Beach Resort en in Middelburg gezeten, maar daar zijn we echt uitgegroeid. Bovendien liepen we door de groei tegen logistieke problemen aan. Het is fijn dat we nu niet meer op verschillende locaties gevestigd zijn, maar met zijn allen onder een dak zitten zodat iedereen met de collega’s kan samenwerken. Daarnaast biedt deze locatie ons de mogelijkheid om onze groei te verwezenlijken, zonder hierbij te moeten inboeten aan aangename werkruimte voor onze medewerkers.” Het nieuwe kantoor is een zogeheten ‘open space office’ met panorama-uitzicht door de langgerekte raamstroken. Daarnaast heeft het pand een dakterras. Het ontwerp bestaat uit twee delen: het daadwerkelijke kantoor met vijf verdiepingen en een naastgelegen tweede gebouw voor het logistieke centrum.

Bakermat

Met de verhuizing verlaat het hoofdkantoor de plek waar het 54 jaar geleden allemaal begon. In 1965 opende de familie Kortekaas een eenvoudige camping in Kamperland en noemde die Roompot, naar het nabijgelegen vaargeul in de Oosterschelde. Schoonzoon Henk van Koeveringe, toen nog leraar op een basisschool, sprong in de vakanties bij door onder andere friet te bakken in het campingrestaurant. Ondertussen zorgde hij er ook voor dat de camping kon groeien en opende hij nieuwe locaties. Uiteindelijk stapte hij ook fulltime in het familiebedrijf, dat uitgroeide tot nationaal marktleider met een internationaal aanbod in Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken. Voor het vakantiepark in Kamperland zal door de verhuizing niets veranderen. Het kantoor op deze locatie zal op termijn een andere bestemming krijgen. Van het kantoor in Middelburg loopt de huurtermijn af. Het Noord-Hollandse kantoor dat is gevestigd in Uithoorn blijft wel op de huidige locatie.