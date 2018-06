Dag van de Kampvuurmuzikant op 15 Natuurkampeerterreinen

Zaterdag 30 juni is de Dag van de Kampvuurmuzikant. Op die dag spelen zo’n 70 muzikanten bij het kampvuur op 15 verschillende Natuurkampeerterreinen in Nederland. Bijna elke provincie is vertegenwoordigd! Stichting De Groene Koepel heeft de line-up per locatie bekendgemaakt op www.dagvandekampvuurmuzikant.nl .



Muzikale acts

Per locatie spelen vijf muzikanten rond het kampvuur. Ze spelen elk een set van ongeveer twintig minuten met bekende meezingers of juist zelf gecomponeerde nummers. Het publiek bekijkt welke act het best past bij het kampvuur. Per locatie is er één publieksfavoriet. De publieksfavorieten worden uitgenodigd om te komen spelen op het Kampvuurfestival, een nieuw initiatief van Stichting De Groene Koepel, op zaterdag 8 september 2018.

Kampvuur

De Dag van de Kampvuurmuzikant is een ode aan het eeuwenoude gebruik van gezamenlijk muziek maken bij het vuur. Wie heeft er geen positieve herinneringen aan het zingen bij het kampvuur, op schoolkamp of bij scouting? Op de Natuurkampeerterreinen is bijna altijd een kampvuurplek aanwezig, om lekker op te warmen, te mijmeren bij het vuur of broodjes te bakken. Wil je aanschuiven bij een van de kampvuren, meld je dan aan bij de beheerder van het betreffende Natuurkampeerterrein. Veelal is de entree gratis, op sommige terreinen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Blijven kamperen kan natuurlijk ook, maar reserveer wel tijdig een plekje. Om 20.00 uur beginnen de eerste muzikale acts op alle terreinen. Kijk voor meer informatie over de Dag van de Kampvuurmuzikant op de site.

foto: Sven Reus, deelnemer 2016.