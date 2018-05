Dag van de Openbare Ruimte groeit naar Vakbeurs Openbare Ruimte

Vanaf nu gaat dit grootste evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer verder als Vakbeurs Openbare Ruimte. De Jaarbeurshallen 2, 3 en 4 staan op 26 en 27 september 2018 volledig in het teken van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Vakbeurs Openbare Ruimte biedt het perfecte platform om elkaar te ontmoeten, kennis te halen en te delen en de laatste nieuwe ontwikkelingen te ervaren. Op de beursvloer staan honderden bedrijven met de allernieuwste producten en diensten. In de lezingzalen worden presentaties gegeven waarbij u de nodige kennis opdoet. In de gangpaden loopt u collega’s en vakgenoten tegen het lijf met wie u ervaringen kunt uitwisselen. En dat alles onder het genot van gratis koffie, thee en fris! Registreer u vooraf om snel de beursvloer op te gaan. Of het nu onderhoud is van straten, plantsoenen en parken, het beheer van wijken, de inrichting van steden, het ontwerpen van compleet nieuwe gebieden of het toepassen van smart city concepten, alles is er voor welke openbare ruimte specialist dan ook. En dus ook voor betrokken burgers die actief zijn voor hun eigen straat of wijk.

Vakbeurs Openbare Ruimte

Jaarbeurs Utrecht, hallen 2,3 en 4

26 en 27 september 2018.

Klik hier voor meer informatie en registratie.