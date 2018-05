EAS in Amsterdam kent grootste beursvloer ooit

De Euro Attractions Show (EAS), de jaarlijkse beurs voor de attractiebranche, zal dit jaar van 25 tot en met 27 september plaatsvinden in het RAI Exhibition Center in Amsterdam. Eerdere edities van de beurs op deze locatie (2009 en 2014) zorgden reeds voor een recordaantal bezoekers, maar nu is er ook een verhoogde interesse vanuit de bedrijven die zich willen presenteren. Onlangs is besloten een extra hal, de vijfde, te openen. EAS 2018 zal daarmee de grootste beursvloer in de geschiedenis van dit evenement kennen. De Euro Attractions Show is de grootste bijeenkomst in Europa voor leisure-, toerisme-, entertainment en attractie-professionals. Momenteel hebben zich voor de editie in Amsterdam meer dan 500 exposanten aangemeld. Op een oppervlakte van meer dan 13.000 m2 zullen zij de nieuwste producten en diensten tonen. Het aanbod kent een enorme diversiteit en zal uiteenlopen van toegangs- en informatiesystemen tot achtbanen en andere attracties, van decoraties tot de nieuwste snacks, van opblaasbare attracties tot klimtoestellen, van show- en filmapparatuur tot bewegende poppen en van drankautomaten tot virtual reality. De beurs is niet alleen interessant voor attractieparken, ook andere vrijetijdsaanbieders kunnen zich hier informeren over de laatste ontwikkelingen en trends. Het creëren van een beleving is tegenwoordig niet voorbehouden aan attractieparken maar is relevant voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. De organisatie verwacht dan ook zo’n 12.000 bezoekers te ontvangen waaronder ook veel vertegenwoordigers van waterparken, zwembaden, dierentuinen, aquaria, speelpaleizen, musea, science centers, resorts, kermissen, winkelcentra, casino’s, speelhallen, speeltuinen, festivals en andere publieksevenementen. Zij kunnen zich daarnaast op de hoogte brengen tijdens de 80 uur aan workshops en seminars. Sprekers zijn experts op hun vakgebied en komen van vooraanstaande parken en organisaties. Aan de orde komen o.a. de laatste trends en ontwikkelingen op het vlak van technologie, marketing en communicatie, eten en drinken, veiligheid, entertainment, parkbestedingen, personeelsmanagement, waterparken en indoorspeeltuinen.

